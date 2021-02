Změna přišla až s manželkou: Langmajer se vzdal oblíbené zábavy

Od jejich svatby uplynul víc jak rok, manželé Adéla Gondíková a Jiří Langmajer však září štěstí a zamilovaností víc než kdy předtím. Postupem času se oblíbený herec dokonce vzdal své oblíbené zábavy a hodlá na sobě dál pracovat…

Dlouhou dobu se potkávali a možná by je při jejich seznámení ani nenapadlo, že budou jednou tvořit jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Jiří Langmajer a Adéla Gondíková spolu začali randit před deseti lety, po devíti letech přišel zásadní životní zlom. Jiří Langmajer před svou partnerkou poklekl a požádal ji o ruku. Zásnuby to však byly přinejmenším úsměvné.

Tak trochu jiná žádost o ruku

Adéla Gondíková se vdávat nechtěla. Stejně tak ani netušila, zda by po stvrzení vztahu svatbou toužil i Jiří. A možná právě proto pro ni bylo gesto takovým šokem. „Myslela jsem si, že se vezmeme někdy na stáří kvůli zdravotnímu stavu. Neviděla jsem to jako nutnost. Myslela jsem, že ví, jaký na to mám názor,” nechala se herečka a moderátorka slyšet v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

„Prstýnek u sebe nosil čtrnáct dní. A rozhodl se mi ho dát, zrovna když jsem na něj byla trošku nabroušená. Chtěl vylézt někam na horu, já mu řekla, že nelezu, ať tam jde sám. Když se vrátil, byla jsem vyklidněná. Jeho tatínek najednou povídá nahlas: ‘Jirko, tak můžeme, už to točím,’. Vůbec jsem to nechápala. On najednou poklekl, dal mi krabičku a řekl: ‘Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli by sis mě nezvala,’ popisovala Adéla situaci. „Začal plakat, ale mě to tak šokovalo, že jsem se nezmohla na nic a trapně vtipkovala. Teď se za to stydím, chtěla bych to video natočit nejradši znovu, ale už to nejde,” povzdechla si herečka se smíchem.

Langmajer se změnil

Jiří Langmajer má za sebou poměrně bouřlivou minulost, a proto v úplných začátcích jeho vztahu s Adélou Gondíkovou nikdo moc nevěřil tomu, že bude mít láska velkého trvání. Postupem času se však začalo ukazovat, že herec s největší pravděpodobností udělal za minulostí tlustou čáru. Nyní ho chválí i principál Divadla Ungelt Milan Hein. „Mám na něm rád to, že jsem v něm objevil dobrého a spolehlivého chlapa. Co Langmajer řekne, na to se lze spolehnout a to stoprocentně platí,” nechal se slyšet podle webu iDNES s odkazem na pořad Showtime.

„To ale nepřišlo jen tak samo sebou. To přišlo až s roky a dál na tom hodlám pracovat a budovat si i nadále tuto pozici. Myslím si, že na to mám ta správná léta. Už nemám roky na to, abych běhal do baru Bluelight a ráno chodil vožralej na zkoušku jako kdysi,” reagoval na slova se smíchem Jiří Langmajer.

Jedno z nejkrásnějších období

Přestože je situace spojená s epidemií koronaviru pro spoustu lidí tíživá, herec Jiří Langmajer si ji naprosto užil. Hlavně pak první vlnu na jaře roku 2020. „Díky téhle situaci, zvlášť na jaře, jsme si užili jedno z nejkrásnějších období, které jsme spolu zažili. Chodili jsme denně na procházky a viděli, jak se probouzí příroda. Hospody byly otevřené, takže pivečko také teklo,” nechal se slyšet herec pro iDNES.

„Vlastně mi vůbec nic nescházelo. Byl jsem se svou milovanou ženou, mohl jsem být se svými milovanými dcerami i s vnukem a s dcerou Adélky. Byl jsem v přírodě a doma,, nikdo mě neprudil a já nemusel prudit jeho a byli jsme všichni opravdu spokojení,” dodal ještě.