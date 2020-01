Prokletí rodu Langmajerů! Bratři Jiří a Lukáš trpí stejnými démony!

I když měl Lukáš Langmajer milující ženu a harmonický domov, deprese mu přerůstaly přes hlavu. Herec nevěděl co se životem a proto se rozhodl ho ukončit! Pokusil se o to dokonce opakovaně!

"Několikrát jsem chtěl spáchat sebevraždu. Skočil jsem pod vlak a vytáhl mě na poslední chvilku kamarád. Tam jsem si uvědomil, že je konec. Přestal jsem úplně pít a nastoupil na léčení. Kdybych tohle nepodstoupil, zůstal bych sám a jednou by se mi povedlo se zabít!"

Slova Lukáše Langmajera byla pro veřejnost velmi překvapující, do té doby vystupoval jako spokojený otec od rodiny a nejevil žádné známky psychických potíží. To však jen dokazuje, jak vážné mohou být deprese a kam až mohou zahnat člověka! Bratři Langmajerovi ale díky své otevřenosti nechali veřejnost nahlédnout blíže k této nemoci a za redakci jim tleskáme! Pokud to pomůže byť jednomu člověku, mělo to svůj účel!