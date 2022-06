Jiří Langmajer rozšířil svou početnou rodinu, pochlubil se novým přírůstkem

Zdroj: Profimedia

Herec Jiří Langmajer si až s manželkou Adélou splnil svůj sen a odstěhoval se do rodinného domku za Prahu. Společně si pořídili minulý rok zlatého retrívra Maybe, zdálo se, že je tím jejich rodina kompletní. Nyní ovšem hlásí další přírůstek, chlupatého kocoura.

Útěk mimo Prahu

„Ve třiceti bych si dojíždění neuměl představit. Teď už nepotřebuji hospodu, ale klid, ticho a trávu“ přiznal Jiří, proč odešel mimo ruch velkoměsta v rozhovoru pro Český rozhlas. Právě na venkově našel to, co ho dělá šťastným. Bary a lovení žen vyměnil za procházky se psem. K fence Maybe se přidal nedávno ještě kocour, herec se o informaci o novém členovi rodiny podělil na svém Instagramu. Změnu na svém manželovi pozoruje i samotná Adéla. „Je pravda, že si Jirka s Maybe hodně povídá a je to i on, kdo s ní chodí na dlouhé procházky,“ prozrazuje moderátorka. „I když jsou retrívři velmi poslušní, tak Maybe má občas některé pokyny a činy na párku. Tak jako v případě, když páníčkovi ukradla lahev s pivem.“

Rodinná pohoda

„Jsme stejný zkrátka. Nejenom, že spolu máme vztah. Ale máme společné chutě. Pivečko je zkrátka u nás v rodině u všech na prvním místě,“ okomentoval její chování Langmajer, který se často chlubí na svých sítích tím, že i manželka Adéla si s ním ráda dá pivo. Herec vedle krásné moderátorky našel nejspíše to, co hledal. Dlouholeté zálety a opilecké excesy jsou již minulostí. Manželku Kamilu údajně často podváděl, dokonce udržoval vztah s modelkou Petrou Faltýnovou. Rozvedl se ovšem až po dvaceti letech a to právě kvůli Adéle, se kterou se oženil v roce 2019.