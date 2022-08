Jiří Langmajer vyvezl svoje lásky do hor: Romantika, jak má být

Zdroj: profimedia

Herec Jiří Langmajer si užívá léto plnými doušky. Nejprve společně s manželkou vyrazili do Řecka a nyní chodí po tyrolských horách. Na dovolené ale nejsou sami. Vzali s sebou totiž i rozkošnou fenku Maybe.

Z manželů Jiřího Langmajera a Adély Gondíkové láska jen srší. Navzdory tomu, že jsou spolu už několik dlouhých let, to stále vypadá, že se nemohou jeden druhého nabažit. Na sociálních sítích často sdílejí společné snímky a ukazují, nakolik jsou do sebe zamilovaní.

Romantik každým coulem

Jiří Langmajer se rád chlubí svou láskou a dává upřímně najevo, co ke své manželce cítí. „Spolu. Navždy. V dobrém i ve zlém,” napsal například k jedné z nedávných společných fotek. „Těžké je nemilovat,” stálo ještě u snímku jeho manželky, která pózovala s fenkou Maybe.

Kromě romantických příspěvků jsou ale manželé také známými šprýmaři a nebojí se si ze sebe i jeden z druhého udělat legraci. Nezřídka kdy tak svým fanouškům na sociálních sítích servírují i nejrůznější vtipné příhody, do kterých se společně dostali.

Vyzrál na zloděje

Před pár dny se například Langmajer a Gondíková vydali na koncert Harryho Stylese, na kterém se herec nechal manželkou natočit mezi mladými fanynkami zpěváka a přitom si připadal, že je možné někde, kam úplně nepatří. „Pomoc!” křičel se smíchem Langmajer.

Adéla Gondíková pak zase ukázala, jak její manžel na dovolené vyzrál na případného zloděje. Našla totiž jeho peněženku v ledničce. „Ptám se: ‚Miláčku, proč máš peněženku v lednici?’ – ‚To přece zloděje nenapadne’. Tak to jo. Vzkaz pro zloděje: Doma to tam nedává, jo?” smála se a příspěvkem pobavila i množství ze svých fanoušků.