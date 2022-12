Jiří Langmajer promluvil o Gondíkové: Poprvé jsem poznal lásku a ne zamilovanost

Zdroj: Profimedia

Jiří Langmajer patří mezi nejvíc sexy muže českého showbyznysu, jeho srdce ale patří už dlouhé roky pouze Adéle Gondíkové. Hercovou ložnicí sice prošlo mnoho krásných žen, sám ale tvrdí, že jeho manželka je jeho životní láskou a nikdy k nikomu nechoval hlubší city.

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková už tvoří pár dlouhých třináct let a ačkoliv jsou stále zamilovaní jako na začátku, mají za sebou i těžké životní zkoušky. Právě překážky ale jejich vztah paradoxně posílily. Herec jeden čas trpěl těžkými depresemi a právě jeho láska ke Gondíkové ho prý zachránila.

"Nechtěl jsem přijít o Adélu, která vypadala, že by se mnou dokázala žít, což není jednoduché ani teď, záleželo mi na tom, abych nepřišel o své dvě dcery, šel jsem a nechal jsem si pomoct. To byl krok číslo jedna. Krokem číslo dva bylo začít opravdu bojovat a říkat si, že to zvládnu bez těch antidepresiv. Když je přijmeš do svého světa, strašně se ti uleví. Je to ale jen jeden z kroků, musíš také začít na sobě pracovat. A to hodně. Třetí věcí bylo to, že jsem měl oporu v partnerce, která mi láskyplně nastavovala zrcadlo. To, jak se ke mně chová, mě nutí být lepším, abych si ji zasloužil. Tím pádem jdu do nekomfortních zón, uvědomuji si své chyby a pracuji na nich. Důležité bylo, že jsem měl pro koho to dělat. A bylo to správné rozhodnutí," svěřil se Langmajer v rozhovoru pro bleskprozeny.cz.

"Znám muže, kteří by to nepřiznali. Ale já jsem šťastný, že jsem to udělal, proto o tom chci i mluvit. Tam jsem jedny dveře zavřel a otevřely se mi ohromné lítačky do rozkvetlé zahrady. Zlepšily se mi i vztahy s lidmi v práci. Bylo mi jedno, co si o mně lidé myslí. To je obrovský omyl. Jak nemáš rád sám sebe, nemůžeš mít rád ostatní a oni tě také nemají rádi. Měl jsem malé sebevědomí, přerážel jsem to tímhle. Pořád jsem se sebou něco řešil a kvůli tomu jsem se choval špatně i k druhým. Všechno dobré. Práce nekončí. Plavu tou správnou řekou, ale pořád ještě by se mi mohlo stát, že zajedu do nějaké tůně a tam začnu stagnovat, a to by bylo škoda," dodal herec.

Byl jsem zamilovaný do mnoha žen

Díky svému šarmu si mohl Jiří Langmajer vždy vybírat z krásných žen i dívek, na pravou lásku ale narazil až v pozdějším věku. "Oba jsme měli už nějaký vztah a jsme poučení, co by mělo být, a co ne, co jsme třeba tehdy tomu partnerovi nedali… Nevím, nejsem manželská poradna. To, že jsme se našli, je největší zázrak, co se mi stal. Ani si ho nezasloužím, měl jsem hodnou ženu, to já jsem to pokazil. Adéla, jak vidí, že mě něco baví, dělá všechno, abych tam mohl vyjet, ale já bych nejradši jel s ní. To jsou naše největší "problémy". Ale teď jsme si naplánovali cestu i s pejskem za kamarády do Francie a cestou zpátky si na pár dní zase pochodíme třeba v horách v Jižním Tyrolsku, dáme si saunu, to jsem ji taky naučil. Povídáme si, teda ona mluví, já mlčím," přiznal herec výše zmíněnému webu.

Být věrným mužem byla prý ze začátku pro Langmajera trochu výzva, nakonec ale po boku své manželky Adély Gondíkové prožívá nejkrásnější období v životě.

"Chvilku je z toho člověk nervózní, prožívá lehké stavy paniky, že ti něco utíká. Když si to ale uvědomí, je to lepší. Poprvé jsem díky Adéle poznal lásku, ne zamilovanost. To je něco, co bych nikdy nepoznal, kdybych žil dál svým starým životem. A byl jsem zamilovaný mnohokrát do mnoha krásných žen," uzavřel.

Langmajer je do své manželky Adély stále po uši zamilovaný