Jiří Langmajer i jeho bratr měli s otcem velký problém: Rozkmotřila je žena

Vztahy v jeho rodině jsou už nějakou dobu pořádně napjaté, byly ale doby, kdy bývalo ještě hůř. Jiří Langmajer starší, otec herců Jiřího a Lukáše, popsal moment, který byl možná základním pilířem pozdějších rodinných problémů. Vztahy jeho a jeho synů utrpěly značnou ránu už před mnoha lety. Tenkrát v tom velkou roli hrála žena.

O tom, že bratři Jiří a Lukáš Langmajerovi, mezi sebou nemají úplně ideální vztahy, se dávno ví. Aby toho ale nebylo málo, Jiří skvěle rozhodně nevychází ani se svým otcem, Jiřím Langmajerem starším. V současné době spolu opět více jak rok nemluví. Není to přitom poprvé, kdy je mezi nimi propast.

Bratři těžce nesli otcovu novou lásku

Dnes by tomu asi jen málokdo věřil, ale byly doby, kdy si Jiří Langmajer s bratrem i otcem skvěle rozuměli. Když byli všichni jedna velká spokojená rodina, otec byl jejich mamince nevěrný. „Zamiloval jsem se do jiné ženy. A z hlouposti, možná i jisté ješitnosti, jsem se s tím pochlubil Jirkovi. Náš vztah to hodně poznamenalo a nějaký čas jsme k sobě nemohli. Nejhůř to nesl asi tehdy sedmnáctiletý Lukáš, že jsem mámě ublížil. Nakonec jsme se rozvedli,” nechal se Jiří Langmajer starší slyšet v rozhovoru pro magazín Téma.

Od té doby se rodinné vztahy přece jen trochu zacelily. Aktuálně se ale o idylce opět mluvit nedá. S nejstarším synem se totiž Langmajer vůbec nevídá. „Při poslední návštěvě u něj v Pyšelích jsme spolu strávili krásný večer, povídali jsme si, popili, na mě tedy trochu víc, protože druhý den jsem z toho byl špatný a měl jsem takovou náladu, že už se mi chtělo jet domů,” popisoval Langmajer průběh prozatím posledního setkání se synem Jiřím. „A tak jsem mu to řekl a jeho to ranilo. Urazil se, protože jsem mu to slíbil, že zůstanu, a nakonec jsem druhý den odjel,” dodal ještě s tím, že od té doby syna neviděl.

Nelehké dětství

Dětství Jiřího Langmajera staršího rozhodně nebylo úplně procházkou růžovým sadem. A možná právě to do budoucna ovlivnilo vztahy v jeho rodině. „Těžko se mi to říká, ale když jsem byl malý a máma se rozčílila, dávala mi vždycky najevo, že jsem nechtěný. Že jsem jí zkazil život, když na tom malém městě, v Přešticích, přišla do jiného stavu s americkým vojákem, který pak odjel pryč, a narodil jsem se já,” rozpovídal se o nelehkých časech Langmajer. Svého vlastního otce tak nikdy nepoznal.