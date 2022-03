Jiří Langmajer promluvil o vztazích v rodině: S otcem se rok neviděl

Zdroj: Profimedia

Jiří Langmajer již před lety přiznal, že nemá dobré rodinné vztahy. Herec jen těžko hledá společnou řeč s bratrem Lukášem a silné pouto nemá ani se svým otcem. Adéle Gondíkové se sice podařilo na chvilku znepřátelenou situaci v klanu Langmajerů uklidnit, minulý rok se ale opět vše pokazilo.

Jiří Langmajer i jeho bratr Lukáš se oba živí jako herci, přestože je ale spojuje stejné povolání, nemají zrovna vřelé vztahy v rodině.

"Mám je s bráchou oba rád, vím, že máme vnitřní potřebu se vídat, ale brání nám v tom naše složité povahy. Ta poslední léta nejsou ale úplně ideální, protože jsme všichni tři velmi tvrdohlaví," svěřil se nedávno Jiří týdeníku Téma.

Langmajerově manželce Adéle Gondíkové se podařilo sice rozbité vztahy slepit, nemělo to ale dlouhého trvání.

Přál bych si, aby se to vrátilo

"Při poslední návštěvě u něj v Pyšelích jsme spolu strávili krásný večer, povídali jsme si, popili, na mě tedy trochu víc, protože druhý den jsem z toho byl špatný a měl jsem takovou náladu, že už se mi chtělo jet domů," popsal otec Jiřího Langmajera poslední setkání se synem, se kterým se od té doby rok neviděl.

Operní pěvec tvrdí, že svého syna Jiřího urazil tím, že předčasně odjel z rodinného setkání. "A tak jsem mu to řekl a jeho to ranilo. Urazil se, protože jsem mu to slíbil, že zůstanu a nakonec jsem druhý den odjel," přiznal v rozhovoru pro výše zmíněný týdeník.

"Od té doby jsme spolu nemluvili. Jako ten starší bych asi měl projevit dobrou vůli a udělat první krok, protože takhle to nejde do nekonečna. Ale já jsem to za ten rok ještě neudělal. Necítím, že bych někomu ublížil, tak proč bych ten první krok měl dělat já? Zároveň bych si samozřejmě moc přál, aby se to vrátilo," přeje si Jiří Langmajer starší.

Adéle Gondíkové se na chvilku podařilo rodinné vztahy u Langmajerů narovnat