Milovník žen Jiří Langmajer: Románek s Faltýnovou ho doháněl k šílenství

Dávno předtím, než jeho srdce získala herečka Adéla Gondíková, měl herec Jiří Langmajer nálepku pořádného bouřliváka. Kromě alkoholu měl slabost i pro krásné ženy. I to ho ovšem čas od času vyšlo pořádně draho. Jeho dávný románek s modelkou Petrou Faltýnovou způsobil pořádný poprask!

Dnes vypadá šťastně a spokojeně, po boku manželky Adély Gondíkové září úsměvy na všechny strany a podařilo se mu porazit mnoho duševních démonů. Byly ale doby, kdy se herec Jiří Langmajer potýkal s mnoha problémy, a to jak od těch finančních, až po ty vztahové. Jeho krátká aférka s modelkou Petrou Faltýnovou před lety otřásla snad všemi českými médii. Oba byli při přeskočení jiskry v manželství, to jim však nevadilo, a tak zažehli oheň, který jen po několika málo týdnech vyhasl.

On byl ženatý, ona vdaná

Jiří Langmajer se s Petrou podle Blesku seznámil během křtu jejího kalendáře. Právě tam podle všeho jejich románek započal. Na tom by vlastně nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem Faltýnová tehdy nebyla vdaná za podnikatele Simona Štekla a Lagmajer neměl za manželku Kamilu. Aférku by se dvojici dost možná podařilo utajit, nachytali je však bulvární novináři. A tak byl skandál na světě.

Podnikatel neměl s Faltýnovou slitování a brzy na to se začaly šířit zvěsti o tom, že se schyluje k rozvodu. „Ano, je to pravda. Přišel jsem Petře na opakovanou nevěru. Podávám žádost o rozvod. Takové věci odpouštět neumím,” uvedl tehdy Štekl pro web iDNES.

Faltýnová si budoucnost představovala asi jinak

Po zemětřesení v domácnosti Faltýnové a Štekla si s největší pravděpodobností modelka myslela, že zůstane po boku Langmajera. Tomu se ale kráska zprotivila. „Petra je ten typ člověka, před kterým prostě neutečete. Nemá žádné zábrany. Jirka to s ní bral ze začátku jen jako dobrodružství, ale ona to prostě vytočila až k šílenství,” uvedla toho času pro Aha! známá z hercova okolí. „Jirka se o tom nechce moc bavit, to je jasné. Ale ti, co ho lépe znají, si jsou jisti, že ve skutečnosti on dal kopačky Petře. Prostě se jí začal vyhýbat, nebral telefony a podobně,” prozradil ještě zdroj.

Aférka tak skončila stejně rychle jako začala. Štekl vzal následně Faltýnovou na milost a dal jí ještě jednu šanci. Definitivnímu manželství se přesto nevyhnuli. Dnes si každý z nich žije svým životem.

Svatou trpělivost měla s Langmajerem jeho manželka Kamila, která musela čelit hned několika nevěrám. Při té poslední pak o manžela definitivně přišla. Herec se totiž zapletl s Adélou Gondíkovou, kterou si po několika letech vztahu dokonce vzal. Snad jsou teď všechny strany konečně spokojeny.

Jiří Langmajer se v průběhu let velmi změnil

Zdroj: Youtube