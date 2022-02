Jiří Langmajer se dojal na Valentýna, potěšil ho dárek pro seniory

Zdroj: Profimedia

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková patří ke stálým párům českého showbyznysu a o dvojici je známé, že nezkazí žádnou legraci. Tentokrát herečka pobavila své sledující netradičním darem pro manžela.

Jiří Langmajer patří k nejvíce žádaným hercům u nás, už mnoho let je ale věrný své manželce Adéle Gondíkové. Herecká dvojice se takzvaně hledala, až se našla a nespojuje je pouze láska, ale také společný humor.

Gondíková a Langmajer jsou i po letech vztahu stále zamilovaní a se svými fanoušky na Instagramu pravidelně sdílí různá videa z jejich škádlení.

Velice vtipně prožili manželé také den zamilovaných, kdy herečka zvolila pro svého milého tak trochu kontroverzní dar.

Láhev pro dědečky

Jiří Langmajer je milovníkem zdravého životního stylu a kromě otužování holduje také zobání doplňků stravy, aby se udržoval fit.

Právě pravidelná konzumace různých prášků dovedla Gondíkovou k nákupu netradiční láhve na pití, která má na sobě zásobník na vitamíny.

"Co to je?" zeptal se opatrně herec po rozbalení dárečku. "Jooooo, to je pro starý dědečky, aby věděli, který den si mají vzít léky. Tak moc děkuju, protože to je věc, kterou jsem už fakt potřeboval," okomentoval Langmajer s humorem sobě vlastním. Jakou ale dal na oplátku své manželce valentýnskou pozornost, už se nepochlubil.

Langmajer byl z dárku nejprve zaskočený