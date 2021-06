Jiří Langmajer musel ve slušňáka dozrát: Největší skandály bývalého záletníka!

Jiří Langmajer před pár dny oslavil 55. narozeniny a i když je poslední roky vzorným manželem a seká latinu, ne vždy tomu tak bylo. Pojďte si připomenout skandály známého herce, od jeho románku s vdanou modelkou až po finanční problémy, antidepresiva a alkohol!

Jiří Langmajer měl od začátku své kariéry nálepku milovníka žen a svým chováním v minulosti tuto image sám podpořil. Jeho ložnicí prošla řada krásných žen, a to včetně kolegyň z branže.

Veliký skandál způsobil jeho milostný románek s tehdy vdanou modelkou Petrou Faltýnovou. Jejich poměr vyšel najevo díky fotografiím pořízených bulvárními novináři. Nakonec z poblouznění nic nebylo a Faltýnová se po pár měsících vrátila k manželovi a krátce poté otěhotněla.

Langmajer byl ale rád, že se divoké modelky zbavil. "Petra je ten typ člověka, před kterým prostě neutečete. Nemá žádné zábrany. Jirka to s ní bral ze začátku jen jako dobrodružství, ale ona to prostě vytočila až k šílenství. On se o tom nechce moc bavit, to je jasné. Ale ti, co ho lépe znají, si jsou jisti, že ve skutečnosti on dal kopačky Petře. Prostě se jí začal vyhýbat, nebral telefony a podobně," řekla kdysi blízká kamarádka herce webu Aha.

Deprese, alkohol a zlomená páteř

V minulosti se Jiří Langmajer dostal i do finanční krize, když musel kvůli zranění podstoupit operaci páteře. V té době se herec finančně staral o manželku a dvě děti a tak si nemohl dovolit ani dokončit předepsanou rehabilitaci. "Měl bych se ještě dávat měsíc dohromady, ale copak si to můžu dovolit? Tři měsíce jsem nevydělal ani korunu. Dělám všechno, abych to zvládl," postěžoval si tehdy.

Ženy nejsou ale jediným prokletím v životě Langmajera, mimo jiné dlouhé roky bojuje s psychickými problémy, které ho dohnaly až ke konzumaci antidepresiv.

Herec se netají tím, že měl velice kladný vztah k alkoholu, své problémy ale začal řešit a prý za to vděčí hlavně své aktuální manželce, Adéle Gondíkové. "Bylo to se mnou k nežití, moc jsem všechno prožíval, musela jsem vyhledat odbornou pomoc. Nechtěl jsem o ni přijít, věděl jsem ale, že se se mnou nedá žít," přiznal Langmajer v rozhovoru pro DVTV.

Čtyři roky utajená láska, emotivní rozvod a odhalený penis

I když měl Jiří Langmajer pověst sukničkáře, vždy se vracel ke své manželce Kamile a dvěma dcerám. Vše se ovšem změnilo, když se herec zamiloval do své kolegyně Adély Gondíkové.

Dvojici se podařilo jejich milostný poměr tajit dlouhé čtyři roky, nakonec ale vše prasklo a Langmajer požádal o rozvod. Vztahy v rodině zprvu nebyly zrovna ideální, jelikož hercovy dcery odmítaly novou macechu přijmout. Čas ale vše vyléčil a dnes je Gondíková s nevlastními dcerami skvělá kamarádka.

Napravený svůdník a nezkrotný umělec ale stále dokáže vyvolat rozruch, aniž by to plánoval. V zimě například potěšil hlavně ženskou část svých sledujících, když omylem ve videu o otužování ukázal svůj penis. Tak se necháme překvapit, čím nás herecká ikona překvapí příště a přejeme vše nejlepší k půlkulatým narozeninám.

Jiří Langmajer na sobě v poslední době pořádně maká!