Jiří Macháček nevěří manželství: S partnerkou už přes dvacet let žije nadivoko

Zdroj: Profimedia

Jeden z našich nejobsazovanějších a nejoblíbenějších komediálních herců slaví 56. narozeniny a nutno podotknout, že se od dob Samotářů posunul úplně jinam. Sice je stále duchem mladý, nezkazí žádnou legraci, ale dnes už je pro něj rodina na prvním místě.

Jiří Macháček se narodil 6. července 1966 v Litoměřicích. V patnácti se přestěhoval do Prahy a vystudoval kromě Konzervatoře Jaroslava Ježka i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal titul JUDr. Nakonec se ale právníkem nestal, protože ho přece jen trochu víc lákal film a divadlo.

Na DAMU se hlásil čtyřikrát a když ho konečně přijali, stejně studia nedokončil, ale evidentně mu to na umu a oblíbenosti neubralo. V 90. letech se dokonce stal členem divadla Sklep, ale měl angažmá i v Divadle Na zábradlí nebo Na Jezerce.

Macháček se prosadil i v rozhlase. Moderoval stanici Radia Limonádový Joe a působil jako mystifikátor Dr. Vinnetou v Radiu Mama. Tuto přezdívku si zvolil proto, že právě Vinnetou byl jeho dětským hrdinou a Macháček dlouhá léta věřil, že opravdu existuje.

Poprvé Macháček zazářil v Návratu idiota

Poprvé jste Macháčka mohli zaregistrovat v roli Roberta ve filmu Návrat idiota, kde sice exceloval Pavel Liška, ale i tak na sebe uměl už tam Jiří strhnout pozornost. Pak ale přišel rok 2000 a s ním kultovní komedie Samotáři, která ho vynesla na vrchol. Za roli zhuleného Jakuba, který si nepamatuje, že už jednu holku má a česká hymna mu zní tak nějak instrumentálně, získal Českého lva za nejlepší herecký výkon v hlavní roli.

Tímto úspěchem na sebe další skvělé role nenechaly dlouho čekat. Následovalo Horem, pádem, Medvídek, Kráska v nesnázích, Nestyda, Ženy v pokušení nebo Muži v naději. Jeden čas se zdálo, že je dokonce dost přemacháčkováno. V posledních letech vzpomeňme na velkofilm Toman, kde ukázal, že umí hrát i vážné role.

Vystudoval sice práva, zahořel ale láskou k hraní a hudbě

Macháček kromě lásky k hraní zahořel i láskou k hudbě. Kdo by neznal jeho kapelu MIG 21, kde působí jako frontman, zpěvák a textař. Jejich hity lidé milují a často si broukají písně jako Snadné je žít nebo Malotraktorem. V průběhu covidu Macháček natočil v pořadí pátou desku s názvem Džus noci. Většinu pandemie trávil umělec na svém hausbótu, kde se mu dle jeho slov nejlépe tvoří.

O svém soukromí Jiří příliš nemluví. Ví se, že je rozvedený a od roku 2000 žije s o dvanáct let mladší partnerkou Kristinou Dufkovou, se kterou má dceru Bertu a syna Antonína. Seznámili se v baru v Písku, kde Kristina studovala. A i když jsou spolu tolik let, svatbu od nich nečekejte. Po prvním rozvodu na ni prý herec nevěří a považuje ji za zbytečnou. Kristině to ale prý nevadí a partneři jsou spokojeni tak, jak jsou.

Zdroje: Týden, Šíp