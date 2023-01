Mádl následoval Kotka a je tatínkem, nechá se inspirovat i se svatbou?

Zdroj: Profimedia

Jiří Mádl má důvod k oslavám, jeho partnerka mu před dvěma týdny přivedla na svět prvního potomka. Herci se podařilo radostnou informaci před veřejností ututlat celých devět měsíců.

Jiří Mádl zažívá radostné chvilky. Podle informací super.cz se známý herec před dvěma týdny stal otcem. O tom, že Mádl se svou partnerkou budou rodiče, věděli pouze nejbližší lidé. Podle zmíněného webu se Mádl dočkal syna, kterého pojmenoval krásným českým jménem František.

Ukázkový tatínek

Jiří Mádl si roli otce doposud vyzkoušel jen nanečisto a to mu jistě pomohlo. Ve filmu Deníček moderního fotra ztvárnil tatínka malého Čeňka, který takřka nejde zkrotit. Mádl to ale zvládl levou zadní a jistě to bude zvládat levou zadní i v normálním životě. Touhu po rodině v něm zřejmě vzbudil kamarád a herecký kolega ze Snowboarďáků Vojta Kotek. Stal se mu inspirací.

Kotek jako příklad

Ten nedávno ukázal veřejnosti malého Huberta, kterého má se svojí drahou polovičkou Radanou. „Tak vítej v novém roce, Huberte! Děkujeme, že to s náma dáváš,“ napsal ke snímku na sociální síti, kde se vyjímá novorozený chlapeček. Kotek si navíc matku jeho dítěte v létě vzal, tak uvidíme, zda ho bude Mádl také následovat. Vzhledem k tomu, jaký je to tajnůstkář, možná už to i udělal.

Jiří Mádl si soukromí střeží