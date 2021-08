Jiří Mádl je zadaný, jeho přítelkyně kdysi sbalila Kotka!

Zdroj: Profimedia

Není žádným velkým tajemstvím, že Jiří Mádl o svém soukromí většinou příliš nemluví. Protože ale na afterparty po premiéře filmu Deníček moderního fotra přišel s novou partnerkou, musel s pravdou ven. S kým teď známý herec chodí?

Po rozchodu s přítelkyní Zuzanou byl Mádl nějakou dobu sám a už to vypadalo, že nemůže potkat tu pravou. Teď je ale naštěstí všechno jinak a herec vedle krásné brunetky doslova září štěstím. Dokonce se zdá, že nejde jenom o krátkodobý románek, ale o vážnější vztah.

Po dotecích přišly žhavé polibky

"Je to tak, mám přítelkyni. Jak dlouho, to se těžko říká, když byla ta pandemie," uvedl pro deník Blesk Mádl. Ten na setkání s novináři k filmu Deníček moderního fotra přišel ještě sám. Do kinosálu ho sice už doprovodila nová partnerka, i tak si ale dvojice držela zdvořilý odstup.

Na afterparty už ale bylo zřejmé, že se herec znovu zamiloval. Když totiž Jiří s doprovodem přicházeli do prostor restaurace na Novotného lávce, sympatická slečna do něj byla zavěšená a postupem času se k sobě více a více přibližovali. Po něžných dotecích později následovaly žhavé polibky.

Mádlova holka chodila s Kotkem

Podle webu eXtra.cz by Mádlovou novou přítelkyní měla být Adrijana Trpkovič, která pochází ze srbského Bělehradu, a v Česku se věnuje scénografii a návrhům kostýmů. Mladá umělkyně kdysi randila s Jirkovým velkým kamarádem Vojtou Kotkem. S ním si začala v roce 2008, kdy nahradila jeho dosavadní partnerku Terezu Rambu, dříve Voříškovou.

Potom Adrijana tvořila pár s hercem Stanislavem Majerem, který si zahrál v pohádce Anděl páně 2 nebo komedii Vlastníci. Jejich vztah ale tak trochu připomínal jízdu na horské dráze. Nejdříve se rozešli a pak se k sobě vrátili, aby šli stejně nakonec od sebe.

Jiří Mádl patří k nejznámějším českým hercům.