Záhada syna Jiřího Mádla: Kam zmizela Adrijana a kdo je tajemná matka dítěte?

Zdroj: Profimedia

Jiří Mádl si své soukromí střeží jako oko v hlavě a ani po několika týdnech od narození syna Františka stále nikdo netuší, kdo je tajemnou matkou jeho dítěte. Nyní se ale situace konečně začala vyjasňovat.

Jiří Mádl ještě minulý rok oficiálně randil s výtvarnicí Andrijanou Trpkovič. Dvojice se sem tam ukázala na společenských akcích a kráska srbského původu hercovi pravidelně komentovala na sociální síti statusy srdíčky.

Proto když se do médií dostala zpráva o narození Mádlova syna, začali fanoušci pátrat, s kým si vlastně herec svého prvorozeného potomka pořídil. Nejprve se vzhledem k věku Trpkovič spekulovalo, že si hrdličky zaplatily náhradní matku.

Celá záhada se až nyní začíná ukazovat v trochu jasnějším světle. Podle všeho je výtvarnice dávno ze hry a Mádl si pořídil rodinu s úplně jinou ženou.

Matkou dítěte je fotografka Katka

Ještě v květnu loňského roku Andrijana Trpkovič vystupovala jako oficiální partnerka Jiřího Mádla a rozdávala rozhovory do tisku. "Máme se skvěle. Máme oba hodně práce. Odráží se to asi na životě všech, po těch letech, kdy jsme nemohli kvůli covidu stoprocentně konat. Všichni to mají náročný teď. Ale máme se skvěle," svěřila se tehdy webu Extra.

V té době už ale čekal Jiří Mádl dítě s jinou ženou. Jelikož se hercův syn František narodil v prosinci, lze snadno spočítat, že se nejspíš jeho vztah s výtvarnicí jaksi časově kryje s těhotenstvím jeho současné partnerky. Podle informací Expresu se tajemná žena jmenuje Katka a živí se jako fotografka.

S Mádlem se měla seznámit díky práci a deníku se před pár dny podařilo herce poprvé zachytit ve společnosti brunetky. Dvojice vyrazila na výlet a Mádl do auta pomáhal nanosit všechno potřebné, včetně svého syna, kterého opatrně přemístil v autosedačce. Je tedy jasné, že se snaží být matce svého dítěte co nejvíce nápomocný a evidentně k sobě mají blízko.

Jiří Mádl si své soukromí úzkostlivě střeží