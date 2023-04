Je to bavič a láska, raduje se Jiří Mádl: Malý František roste jako z vody

Zdroj: Profimedia

Herec Jiří Mádl se už před nějakou dobou dočkal svého prvního potomka – syna Františka. Až ale o několik týdnů později se pochlubil jeho rozkošným snímkem a vyjádřil, co všechno pro něj jeho milovaný syn znamená. A fanoušci se mohli rozplynout.

Jiří Mádl si vždy své soukromí poměrně dost střežil, a tak není zas tak velkým překvapením, že si se zveřejněním fotky svého syna Františka dával pořádně na čas. Nakonec jej ale svým příznivcům přece jen ukázal. „3 měsíce je na světě tenhle střelec, bezmezná láska, bavič a nekonečná radost ze života. A moc dobře ví všechno,” napsal herec k fotografii, kterou sdílel na Instagramu ve stories.

Krásný chlapeček

Zato Mádlova partnerka, fotografka Tereza Jirkovská, je, co se týče syna, podstatně sdílnější. Na sociální síti od jeho narození zveřejnila hned několik fotografií, ze kterých je patrné, jak rychle malý František roste. „Děkuju, Františku, že sis mě vybral a udělal ze mě mámu. Že už vím, jaké to je cítit tě u sebe v břiše a touhu tě ochránit a taky dát ti důvěru a sílu, abys vše zvládnul podle sebe. Jak potřebuješ. Transformovat strach na důvěru. Že už vím, jaký to je porodit dítě. A mít u toho pocit, že se zblázním,” napsala Tereza Jirkovská na svém Instagramu po porodu a k textu připojila snímek, na kterém Františka tiskne k sobě.

„A já jsem ten nejpyšnější strejda. Fanoušek je boží dar a má ty nejlepší rodiče, jaké mohl mít,” komentoval příspěvek bratr Jiřího Mádla Pavel.

Velká záhada

V první chvíli ovšem nebylo vůbec jasné, kdo je maminkou malého Františka. Mnozí měli zpočátku za to, že je jí Mádlova bývalá partnerka Adrijana Trpković. Nikdo totiž neměl sebemenší tušení o tom, že s výtvarnicí herec již dávno netvoří pár. Dokonale se mu tak podařilo utajit jak novou partnerku, tak její těhotenství. Zpráva o porodu tedy byla pro jeho fanoušky velkým překvapením. Brzy ale novopečeného tatínka zasypali stovkami gratulací.