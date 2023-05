Jako vejce vejci: Jiří Mádl se ukázal se synem, kterému už vybral povolání

Zdroj: Profimedia

Herec Jiří Mádl si poměrně přísně střeží své soukromí, a tak takřka nic ze svého osobního života na sociálních sítích neukazuje. Tentokrát ale udělal velkou výjimkou a podělil se o svou společnou fotku se synem Františkem. Na té názorně ukázal, nakolik si jsou se synem podobní, a zároveň mu s nadsázkou vybral budoucí povolání.

Jiří Mádl běžně své soukromí na internetu neukazuje, čas od času jej ale přepadne touha pochlubit se svým rozkošným synem Františkem. Ten je svému tatínkovi až neuvěřitelně podobný a sám herec si je toho dost dobře vědom. Nyní na svém Instagramu ve stories sdílel rozkošný snímek, na kterém s Františkem pózují se stejnými výrazy ve tváři, a přiznal přitom s nadsázkou, že by za něj syn mohl před kamerou klidně zaskakovat. K fotografii Mádl napsal, že by každý herec měl mít svého dabléra a on už toho svého našel.

Neuvěřitelná podoba

Herec ovšem snímky syna ukazuje jen výjimečně. Mnohem sdílnější je jeho partnerka Kateřina Jirkovská, která své příznivce zásobuje rozkošnými snímky prakticky od narození Františka. „Děkuju, Františku, že sis mě vybral a udělal ze mě mámu,” napsala k jedné z prvních fotek svého roztomilého syna.

Zahaleno tajemstvím

Partnerům se podařilo okolnosti svého vztahu i těhotenství dlouho udržet pod pokličkou. Ještě donedávna nikdo ani netušil, že už Mádl netvoří pár s výtvarnicí Adrijanou Trpković, a zpočátku se dokonce mělo za to, že právě ona je matkou malého Františka. Až později vyšlo na povrch, že je jí Kateřina Jirkovská, která Adrijanu po boku Jiřího Mádla nahradila.

Ke vztahu se ale opatrný Mádl nevyjadřuje vůbec. Během posledních měsíců se už několikrát objevil na mnoha společenských akcích a Kateřina jej ani jednou nedoprovázela. Dvojice si tak zřejmě chce svou lásku užívat v soukromí a nemají potřebu ji ukazovat na veřejnosti.