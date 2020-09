Jiří Menzel a Olga Menzelová: Velká láska, která ustála i totální skandál

Rodinnou idylku překazila komplikovaná operace hlavy, kterou musel Jiří podstoupit kvůli meningitidě v roce 2017. Po dlouhém pobytu v nemocnici si Jiřího vzala Olga do domácí péče. Brala to jako naprostou samozřejmost. „Když jsem si Jirku brala, v životě by mě nenapadlo, že ať se mezi námi stane cokoliv, nepostarám se o něj. Nebo že ho opustím, prostě se na něj vykašlu, když to bude potřebovat. Takže je to vlastně jeho výhoda, že si vzal mě,” nechala se kdysi Olga slyšet.

Olga a dcery mu tak byly oporou až do konce jeho života. Jiří Menzel zemřel 5. září 2020 ve věku 82 let po dlouhých zdravotních problémech. „Včera večer doma v našich náručích tvoje tělo opustilo náš pozemský svět. Bylo nám velkou ctí, že jsme tě mohly doprovodit na tvojí poslední cestě. Děkuju za každý den, který jsem mohla být s tebou. Bylo to výjimečné. Děkuju i za ty těžké poslední tři roky. Stále jsi mi pomáhal. Svou statečností, chutí, neobyčejnou vůlí do života a humorem,” uvedla v prohlášení Olga na sociální síti.