Jiří Menzel se dočkal náhrobku: Tajné odhalení za přítomnosti nejbližších

Zdroj: Profimedia

Po více než dvou letech se Jiří Menzel dočkal náhrobku na pražském Vyšehradě. Známý režisér si nepřál oficiální pohřeb, což jeho manželka Olga dodržela. Nakonec uspořádali nejbližší Menzela po dvou letech rozlučku pouze za doprovodu přátel, rodiny a kolegů.

Jiří Menzel zemřel 5. září 2020 ve věku dvaaosmdesáti let po vleklých zdravotních problémech. Osudná se nakonec stala pro režiséra nákaza covidem, se kterou jeho oslabené tělo již nedokázalo bojovat.

Menzel během svého života dal svým nejbližším jasné instrukce a mezi nimi bylo i to, že si nepřeje veřejný pohřeb.

"Jirka si nepřál žádný pohřeb, žádné oficiální rozloučení, takže každý může zapálit svíčku v sobě. Až jeho paní bude vědět, kde budou uloženy jeho ostatky, tak to samozřejmě sdělíme. Bude možné přinést kytičku," sdělila tehdy České televizi dlouholetá pravá ruka režiséra Míla Řádová. Po dvou letech od úmrtí Menzela se nyní mohou fanoušci dojít rozloučit na Vyšehrad.

Bez tisku a slz

"Tak Jiřík už je na Vyšehradě. Jiří Menzel už má svou poslední adresu. Dnes byl na Vyšehradě odhalen mimořádný náhrobek, který navrhl David Vávra, zpracovali ho bratři Váňové a David Beneš. Jirkovi dali podobu Arnoštka z Rozmarného léta. Skleněná výplň usazená v bílém mramoru (z ostrova Brač) mění své barvy podle toho, z jakého uhlu se člověk dívá, i podle toho, zda svítí slunce nebo je pod mrakem," napsala na Facebook Míla Řádová.

Kamarádka Menzela také popsala, jak poslední rozloučení probíhalo.

"Josef Petrásek a Petr Krumphanzl zahráli písničku Jiřího Suchého "Na shledanou", Petra Hobzová připomněla důležité momenty ze života Jirky Menzela, David Vávra zarecitoval svou báseň "Za Arnoštkem" a Olga Menzelová po krátkém proslovu odhalila Jirkův náhrobek. Setkání rodiny, přátel a kolegů proběhlo bez přítomnosti tisku, bez slz, spíš formou happeningu… Tak, jak by se to Jirkovi líbilo. Bylo cítit vzájemné propojení přítomných, protože ho všichni měli a mají rádi. Nemohli jsme pozvat všechny, co Jirka znal. Ale nic nebrání tomu, až budete na Vyšehradě, zajít se podívat. Ten náhrobek nemůžete minout. Září na celé okolí, tak jak zářil Jiřík za svého života," okomentovala Řádová a přidala sérii snímků z dojemného setkání.

