Slavná milenka Jiřího Menzela: Dcera Charlieho Chaplina kvůli němu zula lodičky

Všichni ale věděli, že to není jen kamarádka. S Annie Menzel prý žil rok a půl, a když později přijela do Čech, do Zlína, na festival, seznámil ji dokonce s manželkou Olgou. Prý si zašli na dobrou večeři a skvěle si popovídali.

Jiří Menzel je spolu s Milošem Formanem, Věrou Chytilovou, Passerem či Němcem významnou osobností generace filmových režisérů, která do československého filmu vstoupila ve druhé polovině 60. let a dodnes získává svou tvorbou úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí.