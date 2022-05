Svatební fotka Menzelových: Vdova ukázala krásnou vzpomínku od Saudka

Zdroj: Profimedia

Svatba slavného páru oscarového režiséra Jiřího Menzela s partnerkou Olgou se konala roku 2004 v Thajsku. Pár se rozhodl nečekaně při své dovolené po Asii a nechtěl na nic čekat.

Šestašedesátiletý zapřísáhlý starý mládenec si na konci října roku 2004 při cestě po Asii vzal svou o čtyřicet let mladší přítelkyni, filmařku Olgu Kelymanovou. Svatba prý byla poměrně punk, tudíž si o krásných fotografiích mohl pár nechat zdát. Naštěstí si jednu povedenou nechali udělat od slavného fotografa Jana Saudka o několik let později.

„Naše svatba v Thajsku byl pořádný punk a takovou fotku z ní rozhodně nemáme, tak jsme si to s vámi vynahradili o několik let později,“ prozradila na svém Instagramu Olga.

Menzelová ukázala svatební foto od Saudků

Menzelová se nyní rozhodla fotku ukázat světu a zavzpomínat, jak vznikla a proč ji má tak ráda. Snímek navíc poputuje do rukou sběratele Saudkových fotek, který je na ně náležitě pyšný a o každý snímek se až dojemně stará.

"Milý Jane a milá Pavlo, ani nevíte, jak jsem vám oběma vděčna za tuhle fotku. Už si nevzpomínám, kdo s tím nápadem přišel, ale jsem moc ráda, že vznikla. Taková svatební…alespoň ta v rámečku nad námi."

Olga už mu dala osm obrazů a tento je devátý. Navíc výtěžek z obrazu putuje do nově založeného fondu Jiřího Menzela.

S novým nadačním fondem Jiřího Menzela chce být úspěšná

"Pokusím se být se svým fondem JM tak úspěšná, jako jste vy s Be Charity. No… vysoká laťka to je… ale víte, co se říká… neklaďme si malé cíle…a skromnost je poloviční blbost!" uzavřela poděkování manželům Saudkovým na sociální síti.

Jiří Menzel nebyl jediným slavným mužem, který stanul před oltářem s o tolik let mladší ženou. Můžeme vzpomenout například na Karla Kachyňu a Alenu Mihulovou, které dělilo také čtyřicet let nebo Karla Šípa a Ivu Havránkovou, která je mladší téměř o třicet let.

Nutno podotknout, že i když na tom poslední roky života nebyl režisér dobře, Olga se o něj příkladně starala. Ona i jejich dcery si užily tatínka do posledních chvil.