Smuteční obleky zakázány! Poslední rozloučení s Menzelem lemovaly slunečnice

„Uslyšíte hudbu z jeho filmů, budete se moci zapsat do kondolenčních knih a před Rudolfinem si budete moci oživit vzpomínky na Jirku i jeho filmy zhlédnutím malé výstavy Rozmarná léta Jiřího Menzela,“ dodala vdova po režisérovi.

Pohřeb dle jejích slov proběhl, avšak v tichosti a velmi rychle. Pro Olgu to musí být velmi těžké. Musí sama zvládat svůj smutek a do toho ještě odpovídat na obrovské množství dopisů, mailů a zpráv, které jí chodí. Je jasné, že se odpovědi všem nedostane, jelikož to není v jejích silách.