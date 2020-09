Nikdy ho neopustím: Příběh manželů Menzelových připomíná lásku jako z filmu

Milovala ho a oporou mu byla do jeho posledních dnů. Jiří Menzel však nebyl vždy zastáncem manželství a dlouhodobých vztahů a nebýt Olgy Manzelové, možná by slavný režisér zemřel sám. Jaký je příběh jejich lásky?

Oscarový režisér Jiří Menzel nikdy nebyl zastáncem manželství a zakládání rodiny, byť toho na podzim svého života litoval. Změnit ho dokázala až jeho životní láska Olga. Díky ní si najednou připadal kompletní. Jejich cesta k sobě však nebyla tak úplně hladká.



Jiří Menzel se zapsal do historie hned svým prvním snímkem s názvem Ostře sledované vlaky, za který si v roce 1968 odnesl z Los Angeles Oscara. Dodnes tak patří jen k několika málo režisérům, kteří na takové ocenění dosáhli. Tuzemskou kinematografii pak obohatil dalšími skvělými snímky jako například Vesničko má středisková, Postřižiny nebo Rozmarné léto. V profesním životě se mu tak bezesporu velmi dařilo, v osobním životě však trochu pokulhával. Dlouhou dobu se vyhýbal vážnějším známostem a fanoušci dokonce předvídali, že jednou svět opustí jako starý mládenec.

Rozporuplné první setkání

Ať už to měl Jiří Menzel ve svém soukromí jakkoliv, našla se žena, která jeho postoj dokázala od základů změnit. Původně se jmenovala Olga Kelymanová. V dětství a mládí se hodně věnovala sportu, dokonce zvažovala jeho studium na vysoké škole. Tak se ale nestalo. Začala studovat Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze, čímž si zcela změnila budoucnost. Tenkrát o tom však ještě neměla ani ponětí. V rámci studia se často setkávala se známými osobnostmi a jednou z nich nebyl nikdo jiný než právě Jiří Menzel.

První dojem však podle Olgy za moc nestál. Režisér neměl moc dobrou náladu, byl nervózní, protože připravoval premiéru v divadle. Olga si však jeho srdce získala tím, když mu řekla, že miluje jeho filmy. „Úplně roztál, protože je ješitný jako každý chlap,” nechala se Olga před lety slyšet pro server našehvězdy.cz. Olga ho zaujala a režisér se rozhodl ji pozvat na schůzku. Nejprve do divadla, poté k sobě na návštěvu.

Přišla a zůstala

Z Jiřího bytu byl nádherný výhled na Hradčany, ale aby jej bylo vidět, musely Jiřího návštěvnice do postele, odjinud nebylo možné ho pozorovat. A tak se chtěla na výhled podívat i Olga. „Přišla a už z té postele neslezla, zůstala taky,” řekl vtipně režisér.

Pohoršení a jízlivé poznámky

Čtyřicetiletý věkový rozdíl mezi Jiřím a Olgou budil ve společnosti pohoršení. Veřejnost si na Olgu ukazovala jako na zlatokopku a Olze se těžko vysvětlovala, že to tak není. Urážkami si však partneři nenechali svou lásku zkazit a po několika letech se vzali. Svatba proběhla v thajském Bangkoku před tamním českým velvyslancem. Ve svých 66 letech se tak režisér rozhodl prolomit svůj odpor k manželství a ze starého mládence byl najednou ženatý pán.

Žili si spokojeně, o čtyřicet let mladší Olga však toužila po dítěti. Tomu se ale režisér bránil. Olga se s jeho rozhodnutím smířila a zároveň se dohodli na tom, že až přijde čas, kdy se bude chtít Olga skutečně stát matkou, jejich cesty se rozdělí. Následoval však velký skandál. Olga totiž čekala dítě s kolegou Jiřího Jaroslavem Brabcem. Ten byl v té době rovněž ženatý. Těhotenství způsobilo obrovský skandál a Jaroslav se musel rozvést.

Láska k nevlastnímu dítěti

Po pozdvižení se Jiří smířil s tím, že se se svou manželkou rozvede. Mateřství jí však velmi přál, neboť věděl, jak moc si přála dítě. Olga tak nějakou dobu žila po boku Jaroslava Brabce, nakonec se rozhodla zůstat sama. K Jiřímu se ale později vrátila a ten si dokonce nechal napsal nemanželskou dceru na sebe. V hodně zralém věku poprvé okusil, jaké to je starat se o malé dítě. A zjistil, že je to krásné. Nezůstalo tak jen u jednoho potomka a první dcera dostala sestřičku, kterou dokonce Jiří pomáhal rodit.

„Pamatuji si rozechvění, které se mě, cynika, zmocnilo, když jsem viděl zázrak příchodu člověka na svět. Až na stará kolena jsem zjistil, jaký jsem byl blbec, a mrzí mě, že až ty holky budou dospívat, že u toho nebudu,” svěřil se v rozhovoru pro našehvězdy.cz režisér poněkud posmutněle.

Nikdy ho neopustím

Rodinnou idylku překazila komplikovaná operace hlavy, kterou musel Jiří podstoupit kvůli meningitidě v roce 2017. Po dlouhém pobytu v nemocnici si Jiřího vzala Olga do domácí péče. Brala to jako naprostou samozřejmost. „Když jsem si Jirku brala, v životě by mě nenapadlo, že ať se mezi námi stane cokoliv, nepostarám se o něj. Nebo že ho opustím, prostě se na něj vykašlu, když to bude potřebovat. Takže je to vlastně jeho výhoda, že si vzal mě,” nechala se kdysi Olga slyšet.

Olga a dcery mu tak byly oporou až do konce jeho života. Jiří Menzel zemřel 5. září 2020 ve věku 82 let po dlouhých zdravotních problémech. „Včera večer doma v našich náručích tvoje tělo opustilo náš pozemský svět. Bylo nám velkou ctí, že jsme tě mohly doprovodit na tvojí poslední cestě. Děkuju za každý den, který jsem mohla být s tebou. Bylo to výjimečné. Děkuju i za ty těžké poslední tři roky. Stále jsi mi pomáhal. Svou statečností, chutí, neobyčejnou vůlí do života a humorem,” uvedla v prohlášení Olga na sociální síti.