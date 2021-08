Jiří Menzel a jeho Vesničko má středisková: Úspěšný snímek vznikl náhodou!

Zdroj: Profimedia

Jedna z nejpopulárnějších českých komedií Vesničko má středisková slaví neuvěřitelných 35 let od svého uvedení. Úspěšný snímek režiséra Jiřího Menzela málem získal i Oscara, stačilo však málo a film vůbec nevznikl!

Češi jsou milovníky komedií a sami jich i pěknou řádku natočili. Mezi ty nejoblíbenější patří například Postřižiny, Slunce, seno… či právě Vesničko má středisková. Poslední zmíněný snímek se přitom pyšní i světovými úspěchy. V roce 1986 si za něj tvůrci odnesli na filmovém festivalu v Montrealu zvláštní cenu poroty a představitel zaostalého Otíka, János Bán, o rok později získal na festivalu v Paříži cenu pro nejlepšího herce. To ale není vše. V roce 1987 byla totiž komedie Vesničko má středisková nominována na Oscara v kategorii cizojazyčný film. Sošku ale nakonec nezískala.

Snímek vznikl prakticky náhodou

Kdyby před mnoha lety nedošlo na Barrandově k účetní chybě, je dost možné, že by nejlepší česká komedie nikdy ani nevznikla. „Na Barrandově omylem zaplatili někomu za synopsi dvakrát. Sekretářka z toho studia poprosila Zdeňka Svěráka, že potřebuje dvě stránky strojopisu čehokoliv, aby se mohlo předstírat, že je ještě jiný námět. Že ti lidé nedostali peníze jen tak za nic, aby nebyl malér kvůli dvěma tisícům,” vyprávěl podle Krajských listů v jednom z rozhovorů režisér Jiří Menzel.

A pro talentovaného Zdeňka Svěráka nebylo psaní námětu velkým problémem. „Tak on sedl a napsal to bez toho, aniž by myslel na film. Napsal dvě stránky a ty mi přečetl. Protože je geniální, tak i ty dvě stránky byly skvělé. Napsal příběh toho kluka, který je takový jednoduchý, a já měl ten záblesk geniality, že jsem mu řekl, aby napsal něco jiného a z toho aby udělal film,” dodal ještě Menzel s tím, že samotný scénář pak vznikal dlouhých sedm let.

Inspirace ze života

Předlohou pro postavu zaostalého Otíka byl reálný člověk ze života Zdeňka Svěráka. Jak totiž uvádí web stars24.cz, Svěrák si nechal na svou chatu dovézt písek řidičem místního JZD a jeho závozníkem. Když písek dopravili, závozník si sedl na kládu a začal se v písku šťourat klacíkem. Zdeněk Svěrák dvojici pozval na oběd, závozník však pozvání ignoroval.

Řidič měl ale pro jeho chování vysvětlení. „Jen ho nechte, on je spokojený takhle. S ním je to hrozný, my jedem sto kilometrů a on neřekne ani slovo,” měl údajně řidič o svém kolegovi prohlásit. A právě tento zážitek se později stal inspirací pro postavu diváky tolik milovaného Otíka.

