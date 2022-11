Jiří Ovčáček se tetelí blahem: Promluvil o svatbě a usadil posměváčky

Zdroj: Dan Materna / MAFRA / Profimedia

Novopečený ženáč Jiří Ovčáček se ke své nedávné svatbě nechtěl několik dní vyjadřovat, nyní ale konečně prolomil mlčení. Tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana je dle svých slov velmi šťastný a užívá si se svou manželkou každičkou chvíli. Zároveň vytřel zrak všem, kteří si z jeho sňatku dělali legraci.

Zpráva o tom, že se mluvčí Miloše Zemana oženil, zaskočila snad každého. Málokdo totiž věděl, že Jiří Ovčáček s někým randí, natož že je s někým zasnoubený. Ovčáček se podle Blesku oženil s ženou ukrajinského původu, se kterou se seznámil ve na jaře letošního roku, kdy jí a jejímu synovi coby běžencům z Ukrajiny nabídl v Česku střechu nad hlavou.

Velká láska

Jen co se ale objevily informace o tom, že Jiří Ovčáček vstoupil do manželství, začaly se internetem šířit nejrůznější vtípky a koláže. Někteří dokonce mluvčího prezidenta a jeho manželku obviňovali z toho, že se vzali jen na oko a že byl sňatek účelový. To ale sám Ovčáček vyvrátil. „Vzájemně jsme si z lásky před dobrým Bohem udělili svátost manželství, je to velká radost. Děkujeme za četná a krásná přání z celé republiky i z Ukrajiny. Bůh všem žehnej,” vzkázal redakci webu ŽivotvČesku.cz.

Svatba a hned líbánky

Tajného svatebního obřadu se zúčastnila jen hrstka těch nejbližších, a dokonce ani někteří z kolegů Ovčáčka vůbec netušili, že se žení. Mluvčí Miloše Zemana uvedl, že svůj velký den nijak komentovat nebude, neboť chce chránit soukromí své rodiny.

Novomanželé po svatbě nelenili a krátce na to se vydali na svatební cestu. Nebyli při výběru přitom nijak nároční a rozhodli se objevovat krásy České republiky. Vzhledem k tomu, že s sebou Ovčáčkova manželka přivedla z Ukrajiny i svého syna v předškolním věku, dá se předpokládat, že se na cesty vydali ve třech.