Jiří Ployhar šokuje: Někdo začíná na trávě a skončí na heroinu, já to měl opačně

Oblíbený herec Jiří Ployhar se v pořadu 7 pádů Honzy Dědka pořádně odvázal. Nejen, že pohovořil o své drogové minulosti, ale také popsal pikantnosti ze svého pubertálního deníku. Co vše na sebe prozradil?

Jiří Ployhar má za sebou pořádně divoké dospívání, na které s humorem vzpomíná. Herec si v době puberty vedl deník, kam zapisoval "zářezy" na děvčatech. Pohlavní styk značil buď srdíčkem nebo hvězdičkou, podle toho jak intimní zážitek proběhl.

"To bylo na začátku intimního života. Když ten den něco proběhlo. Hvězdička byla jako se vším všudy až do konce. A srdíčko bylo, když to taky proběhlo, ale nebylo to vevnitř," šokoval herec moderátora Honzu Dědka.

Ployhar se v show mimo jiné vrátil do svých studijních let na konzervatoři, kde prý nebyl zrovna vzorným žákem.

Chodit za Rudolfinum s jointem v ruce

"Člověk se dostane v patnácti na školu, kdy má ráno hodinu zpěvu, pak dvě hodiny nic, pak hodinu jevištní mluvy, pak zase nic a pak večer herectví. Takže žije na Starém Městě, je mu patnáct let a jsou 90. léta. Tak si opatří dlouhou šálu, protože to je znak umělce, chodí za Rudolfinum diskutovat o životě, pravdařit s jointem v ruce," popsal Jiří Ployhar své studium a dodal, že k drogám měl díky umělecké branži blízko.

"Jak někdo začíná trávou a končí na heroinu, já jsem to měl opačně," přiznal divoké období.

Původně ale směřoval Ployhar na úplně jinou životní dráhu, chtěl být profesionálním sportovcem. "Chtěl jsem hrát fotbal, ale bylo jasné, že na první ligu to nebude. Tak mě maminka začala vodit na konkurzy. Pak jsem se přihlásil na konzervatoř, a to mě málem zabilo. Byla 90. léta a já jsem miloval film Doors a Jima Morrisona, takže v tom filmu leží předávkovanej heroinem ve vaně, měl jsem za to, že to je romantický. Říkal jsem si, že musí být bezvadný mít ten herák v sobě, tak jsem ho malinko v telecích letech napodoboval, málem mě to stálo život. Něco jsem si okusil, není to tak romantický, jak jsem to viděl ve filmu Doors. Jenom bouchalo srdíčko a byla to blbost hrát si na Jima Morrisona, radši jsem se měl učit na kytaru a perfektně zpívat. Pak jsem se přihlásil na DAMU, aby mě vrátila do života tím drilem," překvapil svou otevřeností ohledně konzumace drog.

Nastřelené vlasy za šest milionů

Jiří Ployhar pochází z umělecké rodiny a od rodičů prý často dostává nevyžádané rady ke svému řemeslu. Starostlivá maminka se dokonce pokoušela vyřešit synovu pleš zázračnou mastí, aby získal roli prince.

"Tatínek dokumentarista, bratr kameraman a maminka je expert na herectví. Kdysi jako malá hrála v sokolovně ve vesnici, odkud pochází, princeznu se zlatou hvězdou na čele. Od té doby o herectví ví úplně všechno. Přesně ví, kde jsem byl moc, kdy mám být víc civilní. Maminka je naprostý expert. Kdysi si moc přála, abych hrál prince. Dokonce mi vystřihovala z Vlasty reklamy na mastičku, kterou když se namažu na hlavě, druhý den budu mít háro. Vysvětloval jsem jí, že já nikdy prince hrát nebudu, ale ona mi pořád nosila ty výstřižky. Teď objevila, že je móda jet si nastřelit vlasy do Turecka, že to tam dělají kvalitně a je to tam o mnoho levnější. Tak jsem si počítal, že kdybych si to nechal udělat tady, bude mě to stát šest milionů, ale v Turecku jenom tři," směje se Jiří Ployhar.

Ployhar si zahrál i v oblíbeném seriálu Slunečná