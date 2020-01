Hrál rakovině do karet! Tohle Jiří Pomeje neměl dělat

V dubnu 2018 to Andrea nevydržela a opustila Jiřího s dcerou v náručí. Nešťastný byl z něho tenkrát i jeho věrný kamarád Pavel Pásek. „Vážně to takhle dál nejde. On už blábolí. Neví, kde je, co bylo včera. A je to den ode dne horší. Není s ním řeč. Obávám se, že jsem už ve stavu, kdy jsem schopen na svého nejlepšího kamaráda zavolat záchytku a poslat ho do Bohnic,“ řekl Pásek Blesku.