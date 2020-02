Záhada po smrti Jiřího Pomeje: Podivné machinace s urnou a vzteklé výpady!

Pomeje starší byl zděšený, co jeho vtip způsobil a proto znovu podal nové vyjádření, kde uvedl, že syna dávno pohřbil v tajnosti!

Místo odpočinku však odmítl prozradit. Ven se ale dostala informace, že je v Českých Budějovicích, kde se narodil.

Pokud jste se chtěli jít Pomejemu pomodlit na hrob, či položit kytku, nejspíš se nedočkáte, rodina po fiasku už úplně odmítá komunikovat s médii a nevypadá to, že by chtěli prozradit, kam syna uložili. Tak alespoň je milé, že se skutečně dočkal důstojného uložení a neleží v krematoriu, jak to původně vypadalo…