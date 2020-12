Roky utrpení a skryté bolesti: Jiří Pomeje (†54) kvůli lásce trpěl jako zvíře!

Pomeje v mládí uměl oslnit ženy nejen svým charismatem a hlubokým hlasem, ale i svým tanečním nadáním! Málokdo o něm ví, že se dvanáct let věnoval tanci a to dokonce na velmi vysoké úrovni. Rodiče ho vedli jako malého ke kariéře tanečníka a dlouhá léta to vypadlo, že z Jiřího opravdu bude tanečník. Z dvanácti let, které protančil, se věnoval deset let závodění. Jenže osud to zřejmě nechtěl a zavedl ho jinam.