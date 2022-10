Punčochář zůstal polonahý u bazénu: V Souboji se dočkal od kolegů pomsty

Zdroj: TV Nova

Souboj na talíři pokračuje bez Radka Kašpárka, který už od minulé epizody skládá cihly. Přemek Forejt s Honzou Punčochářem se budou muset spokojit s jeho náhradníkem Romanem Stašou, který jim však zatím slouží spíš jako podržtaška než plnohodnotný soupeř. Dokáže je, až dojde na lámání chleba, svým kuchařským umem překvapit, nebo ve svém prvním kulinářském souboji úplně pohoří?

Zdroj: TV Nova

Příští zastávkou jsou Karlovy Vary, kam lidé jezdí za klidnou lázeňskou atmosférou, ovšem jakmile dorazí kuchaři ze Souboje, je po idylce veta. Cíl cesty tentokrát vybírá Přemek a Honzu tím vyloženě potěší. Aspoň do chvíle, než vyjde najevo, co se vlastně bude vařit. „Přemek zase nezklamal. Navnadil a já naivní blbec jsem si myslel, že to ten Přemek se mnou myslí dobře,“ rozčiluje se Honza, když se z jídla sejme poklop a pod ním se objeví žemlovka.

Honza Punčochář má vůbec těžký den. Jako bumerang se k němu totiž vrátí jeho vlastní škodolibost z Kladské. Tehdy nechal Radka a Přemkem u rybníka bez šatů a ujel, čímž Romana očividně inspiroval k trochu zlomyslnému žertíku. Honza je zanechán na pospas osudu u bazénu, takže pokud nechce pobíhat po Karlových Varech jenom v plavkách, bude muset někde najít něco na sebe. A v důsledku toho si na vlastní kůži prožije ikonickou scénu z filmu Vrchní, prchni! Podívejte se na video. Roman se však může těšit na tvrdou odplatu, když si jeho trouba, pro upečení žemlovky poměrně zásadní spotřebič, vyrazí na výlet.

O překvapení nebude v šesté epizodě Souboje na talíři nouze. Vedle Romana se totiž v kuchařském rondonu představí jeho speciální host, šéfkuchař Petr Hajný. Budou spojené síly obou kuchařů stačit proti Honzovi Punčochářovi? To diváci zjistí v úterý 11. října večer ve 21:40 na TV Nova a už teď na Voyo.