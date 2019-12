Smutné Vánoce Jiřího Schmitzera: Smrt v rodině!

Jiří Schmitzer jako malý kluk rozhodně neměl na růžích ustláno. Jeho otec Jiří Sivák se s manželkou Blankou rozvedl, když byl ještě herec v plenkách.

O teple domova a láskyplné péči matky se však rozhodně nedalo hovořit! Schmitzer musel být přes týden ve speciální družině, kde i přespával, a o víkendu trávil u příbuzných.

Blanka Siváková se rozhodla vysoudit co nejvyšší alimenty, což se jí povedlo, o syna se však vůbec nestarala! Ačkoliv si Sivák přál být se svým dítětem v kontaktu, soud svěřil Schmitzera do výlučné péče matky a tak byl vztah otce a syna silně narušen. O to více se herec upíná na rodinná pouta, kterých se mu v dětství nedostávalo!