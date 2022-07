Dáda Patrasová popsala vztah Jiřího Štaidla a Ivany Trumpové: Idylický nebyl

Zdroj: Profimedia

Ivana Trumpová měla ve svém životě několik mužů, kteří si dokázali získat její srdce. Tím nejznámějším byl bezpochyby její bývalý manžel Donald Trump. Dávno předtím, než se ale blondýnka v 70. letech odstěhovala do Spojených států, až po uši se zamilovala ve své vlasti. Láska to ale úplně šťastná nebyla.

Ivana Trumpová, rozená Zelníčková, v sedmdesátých letech dokázala zamotat hlavu nejednomu mládenci, který se v jejím okolí vyskytoval. Během studií na vysoké škole v Praze měla jistě mnoho nápadníků, dobře si ale vybírala, komu otevře své srdce. Uhranul ji pak hudební skladatel Jiří Štaidl a Ivanu mu naprosto podlehla. Přestože podle webu iDNES nebyl hudebník po fyzické stránce vyloženě typem muže, který by se jí líbil, nesmírně si spolu rozuměli. „Oba jsme byli až po uši zamilovaní,” svěřila se Ivana kdysi v jednom z rozhovorů.

Milostný trojúhelník

Jenže jak se zdá, láska Jiřího Štaidla k Ivaně tak silná nebyla. Současně totiž skladatel udržoval vztah i s herečkou a zpěvačkou Dagmar Patrasovou. A ta vztah mezi ním a Ivanou nepopisovala jako zcela ideální. „Bylo mi sedmnáct, jemu devětadvacet. Přede mnou chodil s krasobruslařkou Hanou Maškovou, pak s Ivanou Zelníčkovou. S ní se ale pořád hádal. Do Zelníčkové jsem se nějak prolnula já,” vzpomínala Patrasová ve své knize Fenomén Dáda vydané v roce 2009.

Žádná křivda

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že k sobě sokyně v lásce hořely nenávistí, opak byl pravdou. Když se pak Ivana rozhodla natrvalo odcestovat do Spojených států, dokonce Dádu prý kontaktovala. Měla totiž zájem o její alba. Při návštěvě tehdejšího Československa, kam s sebou Ivana vzala i dceru Ivanku, se dcera zamilovala do Dádiných písní pro děti. A chtěla je poslouchat i za oceánem.

„Cédéčka Dády Patrasové putovala na přelomu osmdesátých a devadesátých let do Ameriky,” uvedl pro Aha! člověk z blízkého okolí Patrasové. Sama manželka Felixe Slováčka pak prý měla mít ohromnou radost z toho, že se Ivance i navzdory tomu, že vyrůstá v úplně jiném prostředí, její písně natolik líbí.