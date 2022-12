Jiří Štěpnička strávil s manželkou krásných 57 let: Poznali se ještě jako děti

Zdroj: Profimedia

Herec Jiří Štěpnička v posledních týdnech prožívá to vůbec nejsmutnější období. Ztráta jeho milované manželky Jany je pro něj obrovským emočním vypětím a sám herec se netají tím, že je od jejího odchodu na věčnost jako v transu. A není se čemu divit. Strávili spolu totiž nádherných 57 let.

Herec a dabér Jiří Štěpnička před několika dny pořádně vyděsil své fanoušky. Začal se totiž objevovat s četnými podlitinami na obličeji a krátce na to prozradil, že si je způsobil pádem pod přijíždějící tramvaj. Na první pohled hrozivá událost se ale naštěstí obešla bez vážnějších zranění. Podle herce za jeho pádem stojí neblahý psychický stav pramenící ze smrti jeho milované manželky Jany. „Byl jsem duchem nepřítomný, protože mi nedávno zemřela žena. Byli jsme spolu skoro šedesát let, je to hrozné,” vysvětloval v rozhovoru pro Blesk Jiří Štěpnička.

Láska bez hádek

Jiří Štěpnička a Jana Štěpničková spolu v manželství strávili krásných 57 let, během kterých si byli neustále oporou a prakticky nikdy se nehádali. „Napřed jsme si nepadli do oka, ale potom se to změnilo. A z té dětské lásky jsme vytvořili manželství. Odbyli jsme si s Janou krize na začátku vztahu a pak už jsme se měli jenom rádi. Nevím, jak to zvládat, Jana mi všude schází, ale přes všechny problémy se mi umírat ještě nechce,” uvedl k manželství se svou životní láskou sám herec.

Obrovský smutek

Po sedmapadesáti letech není divu, že je smrt Jany Štěpničkové pro herce obrovskou ztrátou. „Jana mi chybí na každém kroku. Znali jsme se skoro 60 let. Nevím, co s tím mám dělat,” povzdechl si zničený herec, který se snaží smutek zažehnávat prací.

Dokonce i ten samý den, kdy spadl pod tramvaj, se totiž po ošetření rozhodl vydat na divadelní prkna, kde na něj čekali diváci. „Jen jsem požádal, aby divákům vysvětlili, proč vypadám tak hrozně. Aby mě před nimi omluvili,” nechal se Jiří Štěpnička slyšet.