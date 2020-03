Suchý je stále v nemocnici: Bezmocný a v andílku nyní chystá premiéru

Semafor je pro něj něco jako jeho dítě. Hry, ve kterých pak sám vystupuje, píše už desítky let. „Co napíšu, to se mi, samozřejmě, líbí, poněvadž je to humor, jaký mám rád. A pro mne je slovo humor klíčové. V našem divadle prostě divák netrne, jak to s hrdinou dopadne, děj nikoho nezajímá. Je jen prostředkem, na který navlékám fórky a písničky,“ svěřil se Suchý v rozhovoru pro iDnes.cz.

Nebylo ale vždycky všechno úplně růžové. „Za historii Semaforu jsme měli asi tak čtrnáct šestnáct propadáků. Což ze stopětatřiceti her, které jsem pro Semafor napsal, není zas tak moc. Třeba Papírové blues z roku 1961. A nebo Sekta z roku 1964, kdy se ode mne odvrátila řada fanoušků. Tenkrát i Jiří Šlitr řekl, že do toho nejde, ať si hudbu složím sám,“ dodal Suchý.