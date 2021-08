Jiří Vaněk a Petra Kvitová: Jejich vztah začal pořádným skandálem

Zdroj: Profimedia

Tenistka Petra Kvitová přiznala, že se zamilovala a žije se svým trenérem Jiřím Vaňkem. Těžko ale říct, kdy jejich vztah opravdu začal. Dvojice tvrdí, že pověstná jiskra mezi nimi přeskočila až při letošním turnaji v Římě. Už loni ale Vaněk u Kvitové několikrát přespal v jejím pražském bytě.

Před necelými čtyřmi lety Petra Kvitová prožila hrůzný zážitek, který by nepřála ani nejhoršímu nepříteli. V jejím prostějovském bytě ji přepadl nyní již odsouzený krimálník Roman Žondra. Pořezal jí levou ruku, se kterou pak sportovkyně několik měsíců nemohla vůbec hrát.

Petra po útoku bydlela u Vaňkových

Krátce předtím se tenistka seznámila s Jiřím Vaňkem, kterého si vybrala za svého nového trenéra. A protože Kvitová děsivý útok dlouho nemohla dostat z hlavy, našla dočasné útočiště u Vaňka a jeho manželky Markéty.

„Není tajemstvím, že Petra po přepadení bydlela u Vaňků, že tam našla přechodný domov," uvedl před časm pro Blesk dobře informovaný zdroj. Podle jeho slov čistě profesionální vztah Kvitové a Vaňka později přerostl v něco víc.

Tomu, že by Vaněk navázal v době manželství tajný poměr s Kvitovou, prý tehdy nevěřila ani jeho žena Markéta. "Ona by měla být první, která by ho z něčeho takového podezírala. Ale považuje to za absolutní nesmysl," řekl tehdy Blesku člověk, který měl k někdejším partnerům hodně blízko. "Ne vždycky se musí lidé rozvádět kvůli někomu třetímu. Motat do toho Kvitovou je zcela mimo mísu," doplnil.

Jenže po nějaké době to vypadalo, že se Petra dostala do podivného milostného trojúhelníku se svým koučem Jirkou a jeho ženou. Fotografové Blesku totiž trenéra nachytali, jak vychází z Petřina pražského bytu v době, kdy se s Markétou po osmnáctiletém manželství zrovna rozváděl.

Někdy se to tak prostě vyvine

Tiskový mluvčí tenistky pak uvedl, že trenér s tenistkou trávil noci kvůli tomu, že v jeho bytě ještě pracovali zedníci. "Petra Kvitová poskytla trenéru Vaňkovi v jeho složité životní situaci azyl, aby v jejím prostorném apartmá v části pro hosty několikrát přespal. Byla to však jen mimořádná výpomoc v době, kdy v jeho bytě probíhají stavební úpravy a kdy vzhledem k pandemii koronaviru bylo prakticky vyloučené sehnat náhradní bydlení. Oba spolupracují čistě v profesionální rovině trenér–hráčka," vysvětloval pro Blesk Karel Tejkal.

"Nechci být neslušná. Já nikdy nic nekomentovala a ani nebudu," uvedla pro Expres manželka Markéta a stručně tak popsala, jak prožívala náročnou životní situaci. Vaňková pochází ze sportovní rodiny, jejím tatínkem je hokejový mistr světa z roku 1972 Jiří Kochta. I když se Markéta narodila v Praze, s rodiči později emigrovala do Mnichova, kde působila jako profesionání tenistka.

Ještě nedávno si Petra Kvitová v rozhovoru pro BBC stěžovala, že najít spřízeněnou duši může být pro sportovce velmi obtížné. "My tenisté nemáme běžný život. Vše obětujeme samotné hře. Pořád cestujeme, trénujeme, hrajeme zápasy, najíme se a jdeme spát," popsala Petra. Zároveň přiznala, že jen těžko hledá upřímné kamarády, natož životní lásku.

To se už ale očividně změnilo, protože tenistka má vedle sebe nového partnera a zároveň nejbližšího spolupracovníka Vaňka. „Někdy se to tak prostě vyvine. Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, tak dlouho se nás všichni ptali, až se z nás stal pár," vysvětlila dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Petra hraje na dalším turnaji v kanadském Montrealu.