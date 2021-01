Jiří Zahajský: Zradil svou lásku

Kamila v něm měla neochvějnou oporu. Potřebovala ho zejména po okupaci v roce 1968, kdy upadla v nemilost režimu a dvacet let se živila jako uklízečka, barmanka a nakonec doma lepila pytlíky. Nakonec to byl právě on, kdo jí uštědřil největší životní ránu. V polovině 90. let ji opustil kvůli herečce Janě Brejchové. Znali se od mládí, ale teprve v pokročilém věku mezi nimi přeskočila jiskra. Kamila se zhroutila. „Pět let mi trvalo, než jsem se vzpamatovala," svěřila se později.

Nikdy se ale nesmířila s faktem, že jí ho odvedla žena, kterou považovala za kamarádku a které sama pomáhala překonávat rozvody a rozchody. Nesmířila se s tím, že jezdí do její chalupy, kterou dvacet let s Jiřím opravovala a zařizovala, a spí v její posteli.