Jiřina Bohdalová snad zastavila čas: V devadesáti řádí jako zamlada

4

Jiřina Bohdalová

Zdroj: foto CNC: Marek Patek / CNC / Profimedia

Sdílej článek:

Zatímco jiné dámy v jejím úctyhodném věku si už jen užívají zaslouženého odpočinku, herečka Jiřina Bohdalová nadále dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Na křtu nového alba kapely Botox se až neuvěřitelně odvázala, stříkala šampaňským na všechny strany a rozbalila to tak, jako by jí bylo o desítky let méně. Snad nikoho by nenapadlo, že tahle herecká legenda letos oslaví 91. narozeniny.

Herečka Jiřina Bohdalová je dokonalým příklad toho, že věk je jen číslo. I když letos v květnu oslaví své jedenadevadesáté narozeniny, energie má pořád na rozdávání. Přestože je ve věku, kdy by jí nikdo neměl za zlé, kdyby pověsila kariéru na hřebík a užívala si důchodu, herečka zkrátka jen tak sedět nedokáže. Nadále se tedy věnuje pracovním povinnostem a často také vyráží do společnosti na nejrůznější večírky a akce. A ani na nich rozhodně nesedí v koutě. Jiřina Bohdalová byla na křtu alba ve svém živlu. Zdroj: foto CNC: Marek Patek / CNC / Profimedia Plná života Naposledy nejznámější česká herečka vyrazila na křest nového alba kapely Botox, ve které zpívá Jan Kopečný. A byla to právě ona, kdo se s ostatními členy kapely chopil láhve šampaňského, kterou společně postříkali nejen ono CD, ale také sami sebe. Jiřina Bohdalová přitom rozdávala úsměvy na všechny strany a bylo vidět, že se dobře baví. A to možná více, než spousta dalších, podstatně mladších hostů. Legenda českého filmu je zkrátka k nezastavení. Nejenže by na základě jejího elánu nikdo neuhodl, že brzy oslaví 91. narozeniny, ale na herečce její úctyhodný věk není poznat ani na pohled. Zdá se, jako by se Jiřině Bohdalové skutečně podařilo zastavit čas. Doma sedět nebude Před několika dny se Jiřina Bohdalová vydala také na oslavu 80. narozenin hudebníka Karla Vágnera, kde se neúnavně bavila se svými přáteli a byla ve svém živlu. U stolu seděla s Dagmar Havlovou a Ivanou Gottovou, se kterými si dle fotografií měla hodně o čem povídat. Jiřina Bohdalová je zkrátka úkazem. Je až k neuvěření, kolik energie v sobě má. Užívá si každou minutu svého života a její radost je nakažlivá. Už teď je jasné, že oslavu nadcházejících narozenin si užije naplno a svému věku se jen zasměje. Nesmí vám uniknout 5 Veřejná potupa Jiřiny Bohdalové: Jan Hrušínský vše uvedl na pravou míru Principál Divadla na Jezerce Jan Hrušínský se kvůli práci svých podřízených pořádně zapotil. Jeden nevhodně napsaný e-mail způsobil pořádný… Nesmí vám uniknout 5 Jiřina Bohdalová popsala pocity z vyznamenání: Myslela jsem na rodiče Dva roky se na Hradě nepředávala státní vyznamenání. V pondělí 7. března, tedy v den, na který připadá výročí narození prvního československého…