Bohdalová slavila 91, muži po ní stále letí: Jaký je její recept na věčné mládí?

Zdroj: Profimedia

Jiřina Bohdalová oslavila 3. května své 91. narozeniny, ve svém věku má ale hvězda stále energie na rozdávání. Herečka žije naplno a dokonce musí stále odhánět nápadníky.

Jiřina Bohdalová patří k největším stálicím české umělecké scény a ačkoliv v úterý oslavila 91. narozeniny, svou vitalitou zastíní i o generace mladší kolegy.

Herečka je ve skvělém fyzickém i psychickém stavu a na obojí má jednoduchý recept. "Pořád se musí něco dělat – a s chutí! Nebýt otrávený," prozradila Blesku oslavenkyně.

"O mně se říká, že řeknu vše, což není úplně pravda. Ale neschovávám si v sobě zlobu. To se vám hned objeví v obličeji," doplnila Bohdalová svůj tip na dlouhověkost.

Zájem mužů neopadá, chodí za Jiřinkou sami

Jiřina Bohdalová už nyní plánuje od září novou divadelní sezonu s hrou Gin Game v Divadle Na Jezerce.

Když zrovna herečka neplní svůj diář pracovními závazky, užívá si společnost nápadníků, kterých ani s přibývajícím věkem rozhodně neubývá. Bohdalovou poslední roky spojují s miliardářem Fockem, hvězda o něm ale mluví jako o kamarádovi.

"To je právě to kouzlo – oni (muži pozn. redakce) chodí za mnou. A ke stáru je to ještě lepší. Jak říkám, Lubomír je kamarád. Ačkoliv – kamarád taky rád," dodala Bohdalová. Nezbývá než herečce popřát mnoho štěstí, zdraví a lásky i do budoucích let.

Jiřina Bohdalová je i po devadesátce plná energie