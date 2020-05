Největší bolest Jiřinky Bohdalové? Odkopnul ji muž kvůli milence!

Do Radoslava Brzobohatého byla Bohdalová po uši zamilovaná a to poslední co by od svého muže čekala, byla kudla do zad! To se ale tehdy přesně odehrálo!

Herec odjel ale v roce 1980 točit film Noční jezdci do Tater, kde se na place seznámil s Hanou Gregorovou a nechal se jí totálně očarovat! Kvůli ní nakonec Bohdalovou ze dne na den opustil!

Pro Jiřinku to bylo obrovské zklamání, ze kterého se nemohla několik let vzpamatovat! S Brzobohatým nechtěla mít nic společného, odmítala točit společné filmy, a v rozhovorech jeho jméno nesměl nikdo ani zmínit! Nakonec se bývalí manželé před kamerou sešli ve snímku Vrásky z Lásky, ten měl ale premiéru těsně předtím, než Brzobohatý zemřel.

Bohdalová pak několik let nechtěla o mužích ani slyšet, proto také o svém soukromí příliš nehovoří. Dodnes veřejně nepotvrdila vztah s Lubomírem Fockem, se kterým se schází přes deset let! Herečka ale vypadá velmi spokojeně a to je důležité! Zklamání v lásce ale rozhodně patřilo k nejvíce bolestivému období, ke kterému se již Jiřinka nechce vracet…