Děsivá autonehoda Jiřiny Bohdalové: Při havárii proletěla čelním sklem

„Tak ten kamarád, co se s Bohdalkou zaláskovali, Makka zblbnul a umluvil, že tou simcou pojedou na výlet. Jenže blbec boural. Jiřina proletěla při nárazu předním sklem toho auta do hnoje. Doslova. Někde na vesnici byl nucen do něčeho narazit nebo ostře zabrzdit, a tehdy se ještě nepoutalo, pásy v autech nebyly, takže to Jiřina takhle odnesla. Seděli jsme s Janou Brejchovou v kavárně našeho hotelu Royale a najednou vidím, jak do dveří vešlo strašidlo. Ženská, potrhané šaty, rozdrbané punčochy, které táhla za sebou, jak jí je střepy svlíkly. A to byla Bohdalka,” nechal se pro knihu podle Blesku slyšet uznávaný režisér.

„Naštěstí v obličeji se jí nic nestalo, byla pomlácená jen po těle. Jak letěla tím sklem, chránila si obličej rukama, které měla poškrábané,” pokračoval ještě.