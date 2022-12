Jiřina Bohdalová v péči lékařů: Zrušená představení a obavy Stašové

Zdroj: Profimedia

Legendární herečku Jiřinu Bohdalovou trápily v posledních dnech zdravotní potíže. Mimo nemoc ji zasáhly i nepříjemné bolesti zad. Zdravotní problémy jí zkomplikovaly i pracovní život, neúnavná herečka musela přehodnotit svůj nabitý program.

Bohdalová měla mít do Vánoc ještě dva termíny divadelní inscenace Gin Game, a to ve dnech 6. a 19. prosince v Divadle Na Jezerce. Místo toho divadlo avizovalo náhradní program s názvem Vánoční setkání s Jiřinou Bohdalovou, ani to bohužel nevyšlo.

Zrušená představení

Divadlo se do posledních chvil snažilo vymyslet jinou alternativu pro diváky, kteří se na legendární Bohdalku těšili. "Budete mít příležitost si popovídat přímo s paní Bohdalovou, která na doporučení lékařů fyzicky náročné představení Gin Game v tuto chvíli nemůže odehrát, ale chce se s Vámi setkat a poskytnout vám plnohodnotné představení. My pro ni připravíme takové podmínky, aby to bylo možné," zněla první zpráva z Divadla Na Jezerce. Netrvalo to dlouho a představení se zrušilo i v pozměněné verzi. O nepříjemnou informaci se divadlo podělilo na svých internetových stránkách. „Milí diváci, bohužel dnešní stav paní Jiřiny Bohdalové neodpovídá jejímu předpokladu, že posezení na Jezerce se svými diváky bude moct uskutečnit. Je nám to nesmírně líto, bohužel vyšší moc zasáhla, proto rušíme oba prosincové termíny mimořádného Vánočního setkání s Jiřinou Bohdalovou.“

Strach dcery

Jiřina Bohdalová byla kvůli silné a zdlouhavé chřipce, ke které se následně přidaly i silné bolesti páteře, hospitalizována v Nemocnici Na Homolce. Herečka, která letos oslavila jednadevadesáté narozeniny, je v péči uznávaného kardiologa Petra Neužila. Dcera Bohdalové Simona Stašová se svěřila v jednom z posledních rozhovorů s tím, že její matku trápí zdraví. „Má chřipku, klasickou chřipku, nic vážného. Ale v jejím věku stačí, když má trochu zvýšenou teplotu, a je lepší, aby zůstala doma,“ prozradila herečka pro pořad Showtime na premiéře nové komedie Třináct u stolu, tam měla dorazit původně i Bohdalová.