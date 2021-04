To chceme předat dětem? Bohdalová se ostře pustila do Čechů i politiky

I když zanedlouho oslaví devadesáté narozeniny, Jiřina Bohdalová rozhodně stále velmi dobře vnímá, co se kolem ní děje. V rozhovoru s Liborem Boučkem se rozpovídala nejen o samotném koronaviru, ale také jejím pohledu na Čechy, kteří ji, dá se říct, zklamali. Neodpustila si ani několik poznámek na politiky…

Jiřina Bohdalová je i s blížícími se devadesátými narozeninami stále v jednom kole. Do důchodu se podle všeho zatím nechystá a na televizní obrazovce je snad více než doma. K tomu všemu ještě stíhá sledovat aktuální situaci ohledně epidemie koronaviru. Jak ale přiznala, myslela si, že strašák jménem covid Čechy spojí a oni tak budou konečně táhnout za jeden provaz. To se podle ní ale úplně nepovedlo.

Strašně mi to chybí

„Češi se zprvu spojili, jenže to bylo na tak krátkou chvíli, že nás to brzo začalo pálit. Semknutí trvalo jen do doby, než se řeklo, že se nepojede do Chorvatska,” komentovala Jiřina Bohdalová chování Čechů v pořadu Interview s Liborem Boučkem dle webu Expres. „Lidé se neumí semknout a strašně mi to chybí. Za minulého režimu byl táta dlouho zavřený a přesně si pamatují, kolik lidí mi pomohlo, kolik lidí mi tajně drželo palce. Byli jsme semknutí,” vzpomínala ještě na to, jakou povahu dříve Češi měli.

Politici lžou!

Legendární česká herečka se bez servítek pustila i do politické scény. A na vládních činitelích nenechala nit suchou. „Mnohdy mám z našich politiků pocit, že je dobře, když se nedaří,” postěžovala si představitelka nesmrtelné tety a poukázala na to, že se velmi dobře pohybuje v dešifrování nonverbální komunikace. „Kolikrát vidím, že nám pěkně lžou. Obrazovka je pěkná potvora a z toho, jak se lidé tváří, se dá hodně vyčíst,” nechala se ještě slyšet.

V současné době se rovněž mnohem více lidí projevuje na sociálních sítích, kam píší své názory nejen na koronavirus. I to byla jedno z témat, pro které se Jiřina Bohdalová našla chvíli, aby se mu věnovala. „Já tomu neříkám svoboda slova, ale svoboda žumpy,” adresovala herečka urážlivé komentáře a příspěvky, které na internetu čte. „Proč to je? Komu to pomůže? Takové věci píší hlavně lidé, kteří nedělají, mají mnoho času, neumí se podepsat, neumí pravopis,” rozčilovala se herecká legenda. „Tohle chceme předat našim dětem?” pokládala ještě řečnickou otázku.

Zdroj: Youtube