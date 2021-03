Tajemství dlouhověkosti Jiřiny Bohdalové: Co stojí za její výjimečnou kondicí?

Letos jí bude devadesát let a energie má stále na rozdávání. Je až neuvěřitelné, jak jí to neustále myslí a jak se dokáže vyrovnat mladé generaci. I přátelé si hledá mezi lidmi, kteří by věkově mohli být jejími vnuky. Rozumí si s Jakubem Prachařem, Liborem Boučkem nebo třeba Leošem Marešem a jejich vtípkům umí skvěle sekundovat. Taková je "paní herečka" Jiřina Bohdalová.

Bude jí neuvěřitelných devadesát let, přitom posledních dvacet let vypadá a působí stále stejně. Čiperně, vitálně a energicky. Leckterá padesátka by jí mohla závidět. Mohla by si užívat zasloužilého odpočinku, na který má bezesporu nárok, ale to by nebyla ona. Herecké povolání na hřebík prostě odmítá pověsit!

Znáte někoho dalšího, kdo ve svém věku tančí na divadelních prknech, pamatuje si sáhodlouhé role, doma vaří, navštěvuje televizní soutěže a ještě se přátelí s celebritami, které by mohly být jejími vnuky a vnučkami?

V neposlední řadě také napsala knihu vzpomínek, kterých má za svůj život více než dost, je tedy jasné, že se stane bestsellerem. Koronaviru se nebojí, ale přece jen si vzhledem k blížící se devadesátce dává pozor. Nákaza by pro ni mohla být fatální. I když, kdo ví, Jiřina je prostě přírodní úkaz, na který si nějaká nemoc jen tak nepřijde.

Říká věci na pravou míru

Pochovala už většinu svých kamarádů, lásek i milenců, přesto má stále dobrou náladu a nikdo by jí věk nehádal. Pro ostré slovo nejde daleko a mluví prostě tak, jak jí zobák narostl. Nemá už potřebu si na nic hrát a říká věci tak, jak je cítí.

Možná tomu nebudete věřit, ale když byla ještě otevřená divadla, ve svém věku v divadle Na Jezerce v představení Gin Game tančí rokenrol. Diváci jsou z toho pokaždé nadšeni a dlouze jí aplaudují. Herečka přiznává, že jí to drží na nohou a vždy donutí dát do představení celou duši.

Sama sice z koronaviru extra strach nemá, ale ví, že je nebezpečný. To i díky dceři, Simoně Stašové, která ho prodělala, a i přes lehčí průběh to s ní zamávalo a dlouho se z nákazy dostávala. Naštěstí však vše zvládla doma a nemusela do nemocnice. O poznání hůře dopadl herččin kamarád Milan Kňažko, který nejen, že skončil v nemocnici, ale dodnes není v pořádku.

Pokora a zodpovědnost je receptem na dlouhověkost

Díky němu se však herečka naučila, jaký je recept na dlouhověkost. Je to pokora a zodpovědnost nejen k sobě, ale i k ostatním. Také je důležité nefňukat a nestěžovat si, tím se Jiřina už léta řídí. I když sama s vládou nesouhlasí v mnoha věcech, nařízení dodržuje a apeluje na ostatní, aby to dělali také.

Doufá také, že než její životní jubileum přijde, situace se uklidní a ona ho bude moci oslavit se svými přáteli. Také by s nimi ráda probrala svou novou knihu Můj život mezi slzami a smíchem, která je jakousi sondou do jejího života. Herečka v ní vzpomíná nejen na pěkné chvíle, ale i na ty horší, kdy byla v nemilosti. Její sonda do duše bude dozajista stát za přečtení a v době lockdownu by mohla být příjemným zpestřením pro nás všechny.

Na to, jak Jiřina Bohdalová nestárne, se podívejte do galerie!