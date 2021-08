Vejdu a všechny seřvu! Jiřina Bohdalová popsala, jak se chová ke kolegům

Zdroj: Profimedia

Legendární herečka Jiřina Bohdalová není známá jen pro svůj úžasný talent, ale také i pro svéráznost, kterou oplývá. A tu neztrácí ani ve svých devadesáti letech. Když dorazí na plac, již roky využívá svou osvědčenou techniku k tomu, aby před kolegy zářila v pozitivním světle.

Přestože před pár měsíci oslavila devadesáté narozeniny, má energie na rozdávání. Populární česká herečka Jiřina Bohdalová se ve věku, kdy si mnozí užívají zaslouženého důchodu, čile vrhá do práce. Kromě toho, že momentálně vzniká dokument mapující její život, ji čeká také role ve filmu podle scénáře Marka Epsteina.

Slibovaný dokument

Dokumentární snímek zobrazující život Jiřiny Bohdalové je velmi očekávaným počinem. Autobiografický film si vzal na starost režisér Jiří Strach, i když si mnozí kladli otázku, zda ve skutečnosti nemá vše pod palcem právě „Bohdalka”, která zcela jistě chce, aby byl finální výsledek přesně podle jejích představ. „Já si dovolím tvrdit, že všechny projekty, které jsme spolu dělali, jsem režíroval já. Jiřina… Ono to tak může působit, že všechno režíruje a diriguje, ale není to pravda Když přijde na plac, je velmi pokorná a ví, proč tam toho režiséra má. A to je její obrovská profesní přednost,” nechal se režisér slyšet podle webu sedmička.cz.

A sama Jiřina Bohdalová souhlasí s tím, že na první dojem může na ostatní působit poněkud panovačně a možná i trochu nepřátelsky. Má to ale svůj důvod. „Víte, já jsem taková, že vejdu, všechny seřvu, aby byl ten rozdíl. Protože když vejdu normálně, tak ne, že by mě přehlédli, to ne, ale je to takové normální, takže všechny seřvu a pak jsem milá. Ten rozdíl oni tak berou a cení si toho. To mám celoživotně,” prozrazovala svou techniku Bohdalová.

Všechno neřekne

Když přišel režisér Jiří Strach s myšlenkou dokument natočit, Jiřina Bohdalová slíbila, že nebude nic skrývat. „Napadlo mě to, Jiřinky jsem se zeptal, jestli by souhlasila, a ona odpověděla: ‚Tak dobře, povím ti úplně všechno’,” hlásil v jednom z rozhovorů pro iDNES Strach. Jak to ale vypadá, něco si herečka přece jen nechá pro sebe.

„Úplně všechno ale neřeknu, protože to se nedá. Člověk musí mít nějakou komnatu, do které nenechá vstoupit nikoho,” vysvětlila legendární herečka svůj postoj.

Jiřina Bohdalová má na svém kontě stovky rolí

