Jiřina Bohdalová a domov důchodců? Zdeněk Zelenka prozradil podrobnosti!

Zdeněk Zelenka se v nedávném rozhovoru pro Blesk.cz odhalil různé společné zážitky, které se svou letitou kamarádkou Jiřinou Bohdalovou prožil a to nejen na place!

Velice úspěšný společný projekt umělců byl například cyklus celovečerních detektivek Ach ty vraždy, a právě Jiřinka byla ta, kdo vymyslel hlavní koncept! Zelenka měl původně jen jeden díl, Bohdalová ho ale dotlačila napsat nejdřív druhý a pak i třetí pokračování! Následně dostal režisér zadání od televize na dva další a ve výsledku se jich natočilo sedm díky obrovské divácké sledovanosti!

"Původně to měla být jen jedna detektivka, ne cyklus. Paní Bohdalová si to ale přečetla a říkala, že by to mělo pokračovat. Pak vznikl třetí díl a když jsme námět poslali do TV, vyžádali si další dva. Díky zájmu diváků se dotočila ještě šestá a sedmá epizoda!" popsal Zelenka pro výše zmíněný deník. A jelikož se blíží důležité životní jubileum herečky, má její kolega veliké plány!