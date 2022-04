Veřejná potupa Jiřiny Bohdalové: Jan Hrušínský vše uvedl na pravou míru

Zdroj: Profimedia

Principál Divadla na Jezerce Jan Hrušínský se kvůli práci svých podřízených pořádně zapotil. Jeden nevhodně napsaný e-mail způsobil pořádný rozruch, jelikož ho zaměstnanec napsal tak, že urazil hlavní hvězdu celého souboru, Jiřinu Bohdalovou.

Diváky Divadla na Jizerce velice překvapil e-mail, který jim před pár dny přistál ve schránce.

"Z důvodu covidu máte u nás stále ještě vstupenky za neodehraná představení Generálka. Pokud se bude toto představení hrát, tak asi koncem roku, bohužel to není jisté. Mám pro vás řešení. Vyberte si z programu naší nabídky jakékoli představení, my vám uděláme výměnu. Pokud by paní Bohdalová byla ochotná se znovu naučit text a představení se hrálo, budete mít přednost na jejich koupi," stálo v oficiálním dopise.

Podivná formulace naznačovala, že je na tom devadesátiletá hvězda špatně s pamětí a kvůli ní nemůže zbytek souboru hrát jisté reprízy. K celému faux pas se později vyjádřil Jan Hrušínský.

Výměna lidí z obchodního

Podle principála Divadla na Jezerce celá kauza vznikla kvůli výměně personálu. Jan Hrušínský tvrdí, že e-mail vytvořil dnes již bývalý zaměstnanec a k podobným trapasům by již nemělo v budoucnu docházet.

"My jsme na konci roku měnili lidi z obchodního oddělení, právě kvůli tomu, že tam docházelo k takovým špatným formulacím a ke špatné práci. Tohle byl v podstatě pozůstatek, teď už to tak není," vysvětlil v pořadu Showtime.

"I mladí herci, když něco dva roky nehrají, mají problém se to znovu učit. Paní Bohdalová má navíc úctyhodný věk, v kterém předvádí úctyhodné výkony," zastal se Hrušínský Bohdalové. "Dal jsem jí volnou ruku, aby se sama rozhodla, jestli to chce dál hrát, nebo ne. A pokud ano, tak se domluvíme kdy a za jakých okolností," doplnil principál.

Paní Bohdalová se tomu zasmála

"S paní Bohdalovou jsme si to vysvětlili, ona se tomu zasmála," sdělil Jan Hrušínský ve výše zmíněném pořadu.

"Nedělejme z komára velblouda, vždyť je to jen nešťastná formulace. Asi jsme všichni rozjitření," nechala se slyšet Jiřina Bohdalová.

Své herecké kvality aktuálně hvězda předvádí v představení Gin game, kde hraje spolu s Milanem Kňažkem.