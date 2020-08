Bohdalová chystá překvapení: Velké odhalení před celým národem!

To ostatně chystala i na oslavě devadesátých narozenin v O2 areně, ale ta se zrušila. „Mohlo by se stát, že dá vláda nařízení kvůli tomu viru a v O2 areně bude muset býti o půlku lidí míň. A to opravdu nejde,” řekl Aha jeden z promotérů koncertu. „I kdyby se nám to vyplatilo, s paní Bohdalovou zbohatnout nechceme,” dodal.

Vše se nakonec odehraje v Hudebním divadle Karlín.