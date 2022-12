Jiřina Bohdalová o Karlu Gottovi: Nikdy bych s ním ve filmu nehrála!

Zdroj: Profimedia

Legendární herečku Jiřinu Bohdalovou a zpěváka Karla Gotta pojilo pevné přátelství. Gott si za svůj život vyzkoušel hrát hned v desítkách filmech, převážně v pohádkách. Jeho kamarádka ho ovšem nezahrnula lichotkami, ale drsnou upřímností.

Karel Gott měl talentu na rozdávání, mimo zpívání si zamiloval i malování. Jeho obrazy při prodeji dosahovaly astronomických částek. Mohlo by se tak zdát, že to byl všestranný umělec, není tomu ovšem tak. I on měl své limity.

Špatný herec

Zpěvákovy herecké výkony si vzala na paškál dobrá kamarádka Jiřina Bohdalová. „Já bych s Karlem nikdy nehrála, on nebyl dobrý herec,“ prozradila pro web Sedmička. Nekriticky ovšem přiznala, že ani ona by si to s Gottem nemohla vyměnit, ví o sobě, že není dobrou zpěvačkou. „Já jsem vždycky chtěla být v operetě. Jak se říká, dát si ty péra dozadu a jet. Mně se to vždycky strašně líbilo, akorát na to nemám hlas. Jinak všechno ostatní mám.“ Jaké to je zpívat, si vyzkoušela Bohdalová v roce 1966 ve filmu Dáma na kolejích. „Tam jsem mimo toho áčka, to nazpívala operní pěvkyně, to celý zpívala já. Teda to jsem měla jinej hlas, protože já jsem si zkazila hlas kvůli vašim dětem. Ano!"

Malé role

Gott se objevil poprvé ve filmu Hvězda padá vzhůru v roce 1974. Zahrál si také po boku Waldemara Matušky a Hany Hegerové v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, v tomto snímku dostal nejvíce prostoru. Jedna z jeho nejvýraznějších rolí byla ta v pohádce Z pekla štěstí, kde si zahrál Lucifera. Mihl se i v kultovním filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag, tam ztvárnil sám sebe. Objevil se i v pár seriálech, mezi nejsledovanější patřil bezpochyby snímek s názvem Škoda lásky. Seriál z produkce České televize byl o Gottovi, kterého pronásledovala urputná fanynka, ve snímku si zahrál společně s Karlem Šípem.