Jiřina Bohdalová o Gottovi: "Jeho maminka chtěla, aby si měl vzal!"

Jiřina Bohdalová byla dlouholetou kamarádkou Karla Gotta, nyní ale herečka po smrti zpěváka přišla s informací, která nejspíš fanoušky zlatého Slavíka zaskočí. Gott prý Bohdalové prodával bony a jeho matka chtěla, aby si ji vzal za manželku!

Jiřinu Bohdalovou a Karla Gotta spojovalo přátelství, které rozdělila až smrt slavného zpěváka. Herečka na silný vztah se Slavíkem vzpomíná dodnes, prožili spolu totiž tolik zážitků, že by to vydalo na knihu.

Když se Gott v 60. letech proslavil v západním Německu, začal díky tomu vydělávat spousty peněz, čehož měli výhodu i jeho nejbližší, včetně Bohdalové.

"Když byly bony, on k tomu měl blíž než já, která jsem tady byla zavřená, tak on a jeho parta jezdili do ciziny. A za ty valuty jim to přepočítávali. Ty bony se prodávaly za 5 korun, ale to byla dobrá cena. A Karel mi je dával za čtyři. Já jsem si tak díky němu koupila první pětistovku fiata," prozradila herečka v on-line vysílaném rozhovoru z divadla Lucie Bílé. Vůz, který si za získané bony Bohdalová pořídila, měl dokonce jméno. "Žádné moje auto se nikdy nijak nejmenovalo. Akorát Prcek existoval. Měla jsem ho asi nejraději. Když jsem špatně parkovala, čtyři lidi ho klidně přenesli z místa na místo," vzpomíná.

"Zadržovala jsem slzy," vzpomíná Bohdalová na pohřeb Gotta

Jiřina Bohdalová měla v roce 2019 na pohřbu Karla Gotta nelehký úkol, musela pronést smuteční řeč. Dones na tento okamžik vzpomíná se slzami v očích.

"Nejhorší bylo to udržet, abych nebrečela. Já jsem docela citlivý člověk, i když na to nevypadám. Tady jsem si říkala, jestli já to neudržím…," popsala s bolestí v srdci, která stále nepřešla.

"Jednou jsem měla stejný pocit, když mi zemřela maminka a to jsem ten den musela hrát. V textu mi ji to připomnělo a přelilo mě to," prozradila herečka.

Marie Gottová si přála, aby se její syn oženil s Bohdalovou

Maminka Karla Gotta Marie si za života velice přála, aby se její syn oženil právě s Jiřinou Bohdalovou. Herečka dnes přiznává, že se jí Gott jako mladý muž vůbec nelíbil.

"Jako mladíček nebyl nic moc, ale jakmile začal jít do věku, začal být můj typ," přiznala nedávno a objasnila i to, proč nakonec k vytoužené svatbě nedošlo. "Protože se nechtěl ženit!"

Dle svých slov měla Bohdalová na chalupě dokonce společnou fotku s Gottem, na které bylo věnování pro její dceru Simonu Stašovou: "Simonce budoucí táta Karel Gott," bohužel ale někdo herečce tento snímek odcizil.