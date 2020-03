Strach o nesmrtelnou tetu! Bohdalovou pandemie koronaviru uvěznila doma

„Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle,“ vysvětluje proces přenosu ministerstvo zdravotnictví.

Karenténa ještě pár dní potrvá a nikdo netuší, zda nebude prodloužena. „Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest,“ uvedla vláda.