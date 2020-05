Jiřina Bohdalová pod palbou kritiky! Kolega se do ní řádně opřel!

"Když se Jiřina stala populární, začalo ji to všechno otravovat a vyhýbala se lidem. Potom se zase vrátila a vnucovala se všem lidem. Každý herec, který je dennodenně v televizi, je nezajímavý. Divák se ho přežere. I herci, kteří dnes hrají ty odvary v televizi, jsou nešťastníci," nešetřil Ďuríček kritikou Bohdalové!

Zatím se nejspíš ostrá slova bývalého kolegy k herečce nedostala, nebo je Jiřinka jako správná dáma přehlíží.

Proč se ex kamarád Bohdalové rozhodl takto veřejně do ní opírat, však zůstává záhadou. Možná se k aféře vyjádří i samotná hvězda filmů i dabingu a vnese do celé kauzy trochu více světla…